Jessica Chastain partage des images d’un voyage “qui change la vie” en Ukraine montrant des enfants déplacés et des destructions

Jessica Chastain a révélé ce qu’elle ressentait lors de son voyage à Kiev au cours duquel elle a rencontré le président Volodymyr Zelenskyy au milieu de la guerre en cours entre l’Ukraine et la Russie.

La femme de 44 ans a partagé des images et un message sur le voyage sur Instagram et Twitter jeudi, écrivant qu’elle “avait besoin de quelques semaines pour traiter tout ce que j’ai vu de mon voyage à Kyiv”.

Son voyage a commencé par un trajet de quatre heures en Pologne, où elle a finalement pris un autre train de 11 heures avant d’arriver dans la capitale.

“J’étais nerveuse et la longueur du voyage m’a donné le temps de me calmer. Je vais maintenant commencer à partager avec vous ce que j’ai vu”, a-t-elle écrit avec une vidéo montrant des bâtiments détruits et des enfants déplacés. Elle a noté la crise des réfugiés et les déplacements internes dont souffre l’Ukraine à la suite de l’invasion.

“Donc, le nombre de réfugiés d’Ukraine s’élève désormais à 5,1 millions qui sont partis pour les pays de l’Union européenne, 7,7 millions supplémentaires qui sont déplacés à l’intérieur”, ajoute Chastain. « La population de l’Ukraine avant la guerre était de 44 millions d’habitants. Les crimes de guerre ont entraîné la mort de 6 710 civils, dont 359 enfants ; 8 741 civils, dont 700 enfants, ont été blessés.

La vidéo de Chastain la montrait visitant un hôpital pour enfants local et un enfant lui offrant un cadeau.

“L’une des expériences de ce voyage qui a changé ma vie a été ma visite à l’hôpital pour enfants : Ohmatdyt. J’ai eu l’occasion de rencontrer des enfants incroyables et le directeur, Volodymyr Zhovnir. Les enfants m’ont étonnée par leur espoir et leur force”, a-t-elle déclaré au spectateurs. “Beaucoup ont été déplacés de chez eux et ont passé des mois à l’hôpital. C’est une énorme crise humanitaire qui sévit en Ukraine. Nous ne pouvons pas oublier les innocents touchés par des actes de violence insensés.”

“Je suis reconnaissant d’avoir rencontré ces adorables petits enfants au grand cœur courageux.”