Jessica Chastain jouera dans “A Doll’s House” à New Broadway

Jessica Chastain, qui a remporté l’Oscar de la meilleure actrice cette année, reviendra à Broadway au printemps prochain pour jouer dans une reprise de la pièce classique d’Henrik Ibsen “A Doll’s House”.

Chastain, mieux connue pour son travail à la télévision et au cinéma, a déjà joué à Broadway dans une reprise de “The Heiress” en 2012. Elle a remporté l’Oscar pour son interprétation du personnage principal dans “Les yeux de Tammy Faye”.

Présentée comme une “nouvelle production radicale” dans les supports publicitaires, cette reprise de “A Doll’s House” mettra en vedette un scénario révisé par la dramaturge Amy Herzog, qui a écrit les pièces bien accueillies d’Off Broadway “4000 Miles”, “Belleville” et ” Mary Jane.” Il sera réalisé par Jamie Lloyd, un réalisateur britannique dont les récentes incursions américaines – des reprises vivifiantes (et étoilées) de «Betrayal» à Broadway en 2019 et de «Cyrano de Bergerac» à la Brooklyn Academy of Music plus tôt cette année – ont été acclamées par la critique.

La société de production de Lloyd avait prévu de mettre en scène ce spectacle, avec Chastain en vedette, à Londres, avec des répétitions qui devraient commencer en 2020, mais cette idée a été torpillée par la pandémie.