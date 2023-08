Jessica Chastain dit qu’elle a eu mal à la bouche avant d’embrasser sa co-vedette

Jessica Chastain a récemment révélé un moment « dégoûtant » lors de sa course dans « A Doll’s House » de Broadway lorsqu’elle a dû embrasser sa co-vedette après être tombée malade à la bouche.

« Je peux le dire maintenant, parce que nous sommes fermés », a déclaré l’actrice de « It » à Jason Bateman, Will Arnett et Sean Hayes sur leur podcast « Smartless » publié mardi.

« C’est vraiment dégoûtant, ce que je vais vous dire les gars », a-t-elle dit après qu’ils l’aient interrogée sur son pire moment pendant la production, qui s’est déroulée de mars à juin. « J’ai vomi. J’ai vomi et j’ai avalé. Et personne ne le savait ! »

Elle a dit qu’elle « sanglotait, et je me suis penchée et c’est arrivé. Je devais embrasser quelqu’un ! Oui, c’était un cauchemar et je ne pouvais pas expliquer » ce qui s’était passé.

Elle a dit que même si le baiser était censé être « sensuel », c’était « certainement un baiser à bouche fermée » cette nuit-là.

La femme de 46 ans, qui a joué le rôle principal dans une performance nominée aux Tony, a déclaré qu’elle n’était pas en mesure d’expliquer ce qui s’était passé avant la fin de la nuit.

« La seconde où nous avons eu l’appel du rideau et le rideau est tombé, j’ai dit: » Vous les gars, je suis vraiment désolé, j’ai vomi. « »

Chastain n’est que le dernier interprète à admettre un problème de fonctionnement corporel lors de l’exécution.

Le mois dernier, Joe Jonas a déclaré qu’il s’était fait caca une fois lors d’un concert, tandis qu’Ed Sheeran a admis qu’il avait fait la même chose en 2015, et Hugh Jackson a révélé qu’il s’était « pi—d » lui-même en tant que Gaston dans la production de 1995 à Broadway de « Beauty et la Bête. »

La reprise par Chastain de « A Doll’s House », une pièce du XVIIIe siècle sur une femme dans un mariage étouffant, a débuté en mars.

L’actrice a joué le rôle de Nora Helmer dans la réinvention sans décor et sans appui de la pièce bien connue, faisant son dernier spectacle en juin.

Chastain a déclaré à PBS en mars que le décor dépouillé la faisait se sentir « incroyablement exposée en tant qu’actrice, parce que vous n’êtes pas donné – vous ne pouvez pas vous cacher derrière quoi que ce soit ».