Jessica Campbell du Kraken fait ses débuts en tant que première entraîneure féminine de la LNH

Jessica Campbell est dans une ligue à part.

Le Kraken de Seattle a embauché Campbell en juillet comme entraîneur adjoint, faisant d’elle la première femme entraîneur adjoint à temps plein derrière le banc de l’histoire de la LNH. Campbell a reçu des applaudissements lorsqu’elle a été présentée mardi à la Climate Pledge Arena alors qu’elle prenait sa place lors du match d’ouverture de la saison du Kraken contre le Blues de Saint-Louis à Seattle.

Ce moment historique n’a pas échappé à Campbell.

« Le moment qui précède le match et mon entrée sur le banc… Je vais vraiment essayer d’honorer ce que c’est, parce que je sais, et je comprends vraiment que l’ampleur et l’importance de ce moment sont vraiment importantes pour notre jeu. , » Campbell a déclaré avant le match.

Campbell a préparé le jeu sur le banc alors que Seattle tentait d’égaliser le match, mais ils ont finalement perdu contre les Bleus 3-2. L’entraîneur-chef Dan Bylsma a souligné le côté positif : « Jessica étant une femme entraîneuse dans la LNH pour la première fois, c’est formidable pour elle et c’est formidable pour le jeu. »

Tout ce qui concerne Kraken : Dernières nouvelles du Seattle Kraken, calendrier, liste, statistiques, mises à jour sur les blessures et plus encore.

Campbell a décrit mardi comme « une journée normale en termes de mon travail », mais a souligné l’importance de son nouveau rôle.

« Pour moi, c’est juste une journée normale en termes de travail, en termes de routine, en termes de toutes ces pièces », a déclaré Campbell. dit. « Je ne veux jamais diminuer les choses que je fais parce que je suis tellement concentré sur la tâche à accomplir, mais je sais aussi qu’être concentré sur la tâche à accomplir m’a permis d’arriver à ce moment et je vais continuer. . Je dois donc rester concentré sur ce qui compte le plus, à savoir les gars, l’équipe et le succès que nous voulons obtenir. »

Campbell, 32 ans, a écrit une histoire similaire dans la Ligue américaine de hockey lorsque Bylsma l’a embauchée comme entraîneur adjoint des Firebirds de Coachella Valley en 2022. Bylsma, ancien vainqueur de la Coupe Stanley, a amené Campbell avec lui dans la LNH après avoir été nommé entraîneur du Kraken en 2022. Peut.

Coachella Valley a connu du succès avec Bylsma et Campbell, atteignant la finale de la Coupe Calder de la AHL au cours des deux dernières saisons. Avant de rejoindre Coachella Valley, Campbell était entraîneur adjoint et entraîneur de compétences en 2021-2022 pour les Ice Tigers de Nuremberg dans la meilleure ligue professionnelle masculine d’Allemagne. Elle a également été entraîneur adjoint de l’Allemagne aux championnats du monde 2022.

« J’espère que quelqu’un d’autre aura une porte ouverte pour lui au lieu de devoir la pousser et trouver des moyens de la déverrouiller », a déclaré Campbell. « Je regarde les autres femmes autour de moi et d’autres personnes de l’industrie qui font leur travail et font un travail fantastique. Et cela fait partie d’un mouvement. Cela fait partie, je pense, d’un changement vraiment important. Chaque fois que vous avez différentes personnes dans la salle, vous obtenez des résultats différents et bons ; vous obtenez des résultats uniques. On résout les problèmes d’une manière différente et je pense que c’est ainsi qu’on avance dans la vie et dans le sport. »

Campbell a joué de 2010 à 2014 à l’Université Cornell, dirigeant l’équipe lors de sa dernière année. Elle a joué professionnellement au Canada et en Suède et a été joueuse par excellence des Championnats du monde des moins de 18 ans de 2010 alors que le Canada a remporté l’or.

L’application USA TODAY vous amène rapidement au cœur de l’actualité. Téléchargez pour une couverture primée, des mots croisés, des narrations audio, le journal électronique et bien plus encore..