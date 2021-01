Jessica Campbell est décédée subitement à l’âge de 38 ans.

La star des élections est décédée de manière inattendue le mois dernier, a déclaré sa famille à TMZ.

L’actrice, qui a joué Tammy Metzler dans le film de 1999, est décédée à Portland.

Un examen d’autopsie complet a été effectué par le médecin légiste du comté de Multnomah, mais sa famille attend toujours les résultats.

Sa cousine Sarah Wessling a déclaré que Jessica avait travaillé une journée normale à voir des patients dans son cabinet et était rentrée chez elle pour rendre visite à sa mère et à sa tante le jour de sa mort.

L’ancienne actrice travaillait comme médecin naturopathe.

Sarah dit qu’après son retour à la maison, Jessica est allée aux toilettes mais n’en est jamais sortie.









Sa tante est allée la voir et l’a trouvée effondrée sur le sol.

Il a été rapporté que la tante avait tenté de la faire revivre, mais malheureusement pas, et les ambulanciers ambulanciers non plus à leur arrivée.

