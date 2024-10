Jessica Campbell au centre de l’attention lors de la première saison derrière le banc du Seattle Kraken

L’entraîneur adjoint du Seattle Kraken, Jessica Campbell, s’est retrouvée au centre de l’attention jusqu’à présent cette saison.

Campbell est entrée dans l’histoire le 8 octobre lorsqu’elle est devenue la première femme à être entraîneure à temps plein derrière un banc de la Ligue nationale de hockey lorsque le Kraken a affronté les Blues de St. Louis au Climate Pledge Arena.

Sous la direction de l’entraîneur-chef Dan Bylsma, le joueur de 32 ans travaille avec les attaquants et le jeu de puissance du Kraken. Mais il est clair que l’influence de Campbell va au-delà de la patinoire. Qu’il s’agisse de tenir ses propres disponibilités médiatiques ou de demander à une petite fille de Dallas de jeter ses bracelets d’amitié sur le verre, Campbell a vécu un voyage éclair jusqu’à présent au cours de cette jeune saison.

Le Kraken affrontera les Maple Leafs de Toronto jeudi soir dans le cadre de leur road trip de cinq matchs.

« Alors que je traverse ces moments, je ne prends pas cela à la légère – le chemin que je suis sur et j’espère que d’autres viendront et feront partie de moi », a déclaré Campbell aux médias mercredi matin à Toronto. « Mais je pense qu’il y a tellement plus dans cet emploi du temps, dans ce travail, que je ne peux prendre aucun moment pour acquis. Je ne le fais jamais.

Originaire de Rocanville, en Saskatchewan, le parcours de Campbell au hockey l’a conduite partout dans le monde.

En 2010, elle a déménagé à Ithaca, dans l’État de New York, où elle a passé quatre saisons à jouer avec l’Université Cornell. Après cela, elle est revenue plus près de chez elle, s’associant dans la Ligue canadienne de hockey féminin avec l’Inferno de Calgary, où elle a remporté une Coupe Clarkson et a eu une opportunité avec l’équipe nationale canadienne, remportant l’argent aux Championnats du monde féminins 2015.

Après avoir terminé sa carrière de joueuse, Campbell était entraîneur à l’Okanagan Hockey Academy avant d’avoir l’occasion de passer du temps en Europe en tant qu’entraîneur de patinage avec les équipes juniors et seniors des Malmo Redhawks de Suède. Elle passerait également du temps avec les Tigres de Nuremberg du DEL en Allemagne et avec l’équipe nationale masculine allemande.

C’est son travail en tant qu’entraîneure d’habiletés et de patinage à Kelowna, en Colombie-Britannique, qui a commencé lorsqu’elle a travaillé avec des joueurs de la LNH Brent Seabrook, Luke Schenn et Damon Severson pendant la pandémie, qui l’a propulsée sur le radar de Bylsma. Bylsma a envoyé à Campbell un e-mail cherchant à la contacter au sujet d’une opportunité de coaching.

Cette connexion l’a amenée à rejoindre Bylsma derrière le banc en tant qu’entraîneur adjoint des Coachella Valley Firebirds, la filiale du Kraken dans la AHL, en 2022. Elle a passé deux saisons avec Bylsma dans la AHL avant que les deux ne soient embauchés à Seattle pendant l’intersaison.

Même si Campbell a eu l’occasion de développer son style d’entraîneur dans divers environnements, y compris dans les matchs masculins et féminins, elle sait également ce que c’est que d’être de l’autre côté en tant que joueuse et cette expérience a contribué à façonner le type d’entraîneur qu’elle je voulais être.

« J’ai été façonné par beaucoup d’excellents entraîneurs, mais aussi par des entraîneurs que je n’ai peut-être pas aimés en cours de route », a déclaré Campbell. « Vous apprenez quelque chose de tout le monde, puis vous prenez une part de chaque personne que vous rencontrez.

« Depuis que je joue jusqu’à maintenant comme entraîneur, je pense que j’ai vraiment apprécié les entraîneurs qui étaient honnêtes mais aussi extrêmement positifs. Je pense que le pouvoir de la positivité est réel. Même les meilleurs joueurs ne savent parfois même pas à quel point ils sont bons.

« J’ai essayé de prendre certaines de ces expériences et outils que certains coachs ont utilisés dans leur message ou leur approche et leur style de communication, c’est [how] J’ai vraiment essayé de modéliser mon approche. Mon entraîneur universitaire, Doug Derraugh, était un excellent mentor, une personne, un soutien formidable et il se souciait avant tout de nous en tant que personnes, et pour moi, c’est primordial dans ce que je fais.

Maintenant dans sa quatrième année d’existence, le Kraken a raté les séries éliminatoires la saison dernière, terminant sixième dans la division Pacifique. C’était le contraire à Coachella Valley, où Campbell et les Firebirds se sont rendus à leur deuxième finale consécutive de la Coupe Calder avant de perdre contre les Hershey Bears pour la deuxième année consécutive.

Avec les Firebirds, Campbell a eu l’occasion de travailler avec certains des jeunes attaquants du Kraken comme Shane Wright, le quatrième choix au classement général en 2022, et Tye Kartye.

Campbell se rend compte que pour beaucoup de joueurs, avoir une femme à temps plein derrière le banc est nouveau pour eux.

« Je pense qu’ils connaissent désormais très bien mon mode de fonctionnement, et je crois que je suis une personne très accessible et [care about] leur réussite et leur bien-être », a déclaré Campbell. « Je veux juste aller dans les tranchées et les aider – que ce soit avant, pendant ou après l’entraînement, de quelque manière que ce soit. Mais ils ont été formidables.

En tant que fan des Canadiens de Montréal en grandissant, Campbell a joué un match au Centre Bell en tant que joueuse pendant son séjour dans la LCHF. Mardi soir, elle a pu profiter de l’action derrière le banc et son équipe n’a pas déçu.

Le Kraken a marqué huit buts dans une victoire de 8-2 contre les Canadiens, le jeu de puissance marquant trois buts. Même si Campbell était satisfaite de sa victoire, ce fut une expérience émouvante pour elle.

«C’était juste un moment bouclé où j’ai vraiment ressenti toutes les émotions et ce qu’a été ce voyage», a déclaré Campbell à propos de son séjour à Montréal. « J’essaie juste de tout comprendre et de savourer chaque instant. »