Alors qu’il se produisait ensemble au Super Bowl 2004, Timberlake a arraché une partie du haut de Jackson, exposant accidentellement l’un de ses seins ornés de bouclier de mamelon aux 90 millions de téléspectateurs de l’événement lors de la diffusion en direct de CBS. Les deux chanteurs se sont excusés de l’incident, que Timberlake a qualifié de «dysfonctionnement de la garde-robe». Le représentant de Jackson a déclaré à l’époque que l’exposition « n’était pas intentionnelle » et que Timberlake était censé retirer le bustier et laisser un « soutien-gorge en dentelle rouge ».

Mais les dirigeants de la télévision ont toujours blâmé Jackson pour l’incident, qui a suscité plus de 500 000 plaintes et a déclenché une enquête de la FCC et des amendes pour indécence qui ont ensuite été annulées. La controverse a également menacé de faire dérailler sa carrière, car MTV et les radios américaines auraient mis sur la liste noire les vidéoclips de Jackson pendant un certain temps.

En 2006, à la demande de Oprah Winfrey si elle sentait que Timberlake n’avait pas réussi à la défendre adéquatement après l’incident du Super Bowl, Jackson a répondu: « Dans une certaine mesure, oui. »