Justin TimberlakeL ‘anniversaire de l’ anniversaire a commencé sur une bonne note.

La Justifié le chanteur célèbre une année charnière, le big 40, il n’est donc pas surprenant que sa femme de neuf ans, Jessica Biel, s’est assuré qu’il se sentait très spécial. Le dimanche 31 janvier, le Rappel total l’actrice a partagé un hommage sincère au garçon d’anniversaire sur Instagram.

« Il n’y a personne avec qui je m’amuse plus, avec qui je rigole plus, je me sens plus profondément et avec qui j’ai plus d’histoire, » elle a commencé sa légende, à côté d’un collage d’images qui ont capturé certains de leurs moments les plus doux ensemble. « Je vous honore aujourd’hui, bébé. Et je vous souhaite l’année la plus créative et la plus épanouissante à ce jour. Bonne quarantaine, mon amour. »

Ces derniers mois, le couple a porté un toast à de nombreuses occasions spéciales, notamment l’accueil d’un deuxième enfant, un petit garçon prénommé Phineas, né en 2020. Le couple est également parent d’un fils de 5 ans. Silas.

Lors de la confirmation que lui et Jessica ont élargi leur famille, Justin a déclaré Ellen Degeneres le 18 janvier, « Il est génial et si mignon, et personne ne dort … Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants. »