Jessica Biel parle franchement du «bébé secret COVID» avec Justin Timberlake

Jessica Biel fait la lumière sur l’accueil secret de son deuxième enfant avec Justin Timberlake au milieu de 2020.

Lors de son apparition dans l’épisode de lundi du podcast « Armchair Expert with Dax Shepard », Biel a révélé qu’elle et son mari alun « NSYNC » n’avaient pas l’intention de garder le nouvel ajout à leur famille secret.

« J’ai eu, comme, un bébé COVID secret », a déclaré le producteur exécutif de « Cruel Summer ». « Ce n’était pas comme si c’était censé être un secret. C’était juste, COVID est arrivé, puis je suis allé dans le Montana avec ma famille et je ne suis jamais parti. »

Bienne a déclaré qu’elle avait accouché au cours de l’été 2020, bien que Timberlake n’ait confirmé publiquement la nouvelle qu’en janvier. À l’approche de sa date d’accouchement, Bienne n’était pas sûre que Timberlake serait autorisé à entrer à l’hôpital, qui avait mis en place des restrictions sur les invités en raison de COVID-19, a-t-elle déclaré.

Heureusement, Bienne a déclaré que l’hôpital « venait de modifier » ses restrictions consistant à n’autoriser personne « du tout » avant d’accoucher.

« Je devenais vraiment nerveuse à propos de cette situation », a-t-elle déclaré. « Mais oui, il a été autorisé. Je pense que si j’avais dû être là seul, cela aurait été horrible. J’aurais eu vraiment peur. »

Selon Bienne, élever à nouveau un nouveau-né six ans après avoir eu son premier enfant a été un « grand changement ». Le couple partage Silas, 6 ans, et Phineas, 11 mois.

« Quelqu’un m’a dit: » Deux, c’est comme avoir mille « , et c’est exactement ce que l’on ressent », a-t-elle déclaré. « L’équilibre de tout est très différent et super difficile. »

Mais Bienne a ajouté que la maternité a été « incroyable », surtout maintenant que Silas est assez vieux pour avoir des conversations complètes.

« Les conversations que j’ai maintenant avec mon enfant de 6 ans (sont) tellement cool », a-t-elle déclaré. « Comme, c’est une vraie personne, qui dit les choses les plus drôles, et il est si sensible et tendre. C’est tellement intéressant de voir cette partie se produire, et le petit est tout simplement mignon comme l’enfer. »

Quant à savoir si ses fils suivront les traces de leurs parents et poursuivront une carrière dans le divertissement, Bienne a déclaré que le couple laisserait cela à leurs enfants.

« Ma réaction instinctive est ‘Oh mon Dieu, non. S’il te plaît, non' », a-t-elle déclaré en riant. « Mais ensuite, je regarde ces enfants et je me dis ‘Oh (juron), ils vont probablement être musicaux.’ Qu’allons-nous faire ? Par exemple, ne pas les laisser jouer du piano ? Ou ne pas les laisser prendre un cours de chant si c’est leur passion ? »

Elle a poursuivi: « Je ne veux pas être ce parent pour étouffer un rêve, mais, mec, si mon enfant disait simplement: » Allons en apprendre davantage sur le maïs dans l’Iowa « , (je dirais), » Super .’ Je préférerais tellement qu’ils soient ingénieur ou quelque chose comme ça. »

Timberlake a confirmé que lui et Bienne avaient accueilli Phineas lors de son apparition en janvier dans « The Ellen DeGeneres Show ». Bienne est revenue au même talk-show en avril pour partager comment elle a fait face aux récents défis parentaux, tels que l’entraînement au sommeil de leur nouveau-né.

Selon Bienne, l’entraînement au sommeil, qui consiste à laisser un bébé pleurer jusqu’à ce qu’il s’endorme, a été « si difficile » à regarder en tant que maman.

« C’est tellement difficile de les laisser pleurer même quelques minutes. Et c’est en quelque sorte l’entraînement au sommeil que nous faisions, c’est-à-dire… ‘ça va' », a-t-elle expliqué, ajoutant que Phineas « a fait du beau travail ».

Cependant, elle a dit qu’il y avait une lueur d’espoir dans le chaos de la parentalité : voir ses fils s’entendre.

« C’est tellement mignon de voir ces deux-là ensemble, parce qu’ils pensent tous les deux que l’autre est hilarant », a-t-elle déclaré.

