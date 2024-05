{{#rendered}} {{/rendered}}

Justin Timberlake et Jessica Biel ont fait un grand pas en avant pour leurs enfants.

Sur « Parlons hors caméra avec Kelly Ripa » de SiriusXM Bienne a révélé que la décision de la famille de s’éloigner d’Hollywood était d’échapper aux paparazzi.

« Je ne pense pas vraiment qu’ils respectent nécessairement cela, vous savez, si nous sortons avec nos enfants », a expliqué l’homme de 42 ans. « Cela peut dépendre quelque peu du pays, où si nous sommes dans ce pays, dans les États, c’est un peu comme état par État, vous savez, vous vous faites marteler sur la côte est, vous vous faites en quelque sorte marteler sur la côte ouest. C’est pour cela que nous n’y vivons plus vraiment. »

L’actrice a poursuivi : « Nous essayons juste de créer une certaine normalité pour ces enfants, et nous voulons partager notre famille avec nos proches et nos amis et aussi, nous comprenons que notre travail comporte cet élément majeur orienté vers le public, donc nous comprenons cette partie. »

La star de « 7th Heaven » et l’ancien membre de NSYNC partagent deux fils, Silas, 9 ans, et Phineas, 3 ans.

La star a également expliqué pourquoi elle et Timberlake, 43 ans, ne partagent pas beaucoup de photos de leurs garçons, ou ne gardent pas leur visage caché, sur leurs comptes de réseaux sociaux.

« Et je sais… ce monde des médias sociaux est l’endroit où ils existent et où ils vivent et cela constituera une très grande partie de leur vie et de leur réalité. Je ne veux tout simplement pas que cela soit sur mon compte, alors nous essayons de s’engager d’une manière qui semble authentique, mais aussi, vous savez, sans les exploser partout et sans manquer de respect à quiconque se sent à l’aise de faire ça. C’est juste notre choix familial.

Biel et Timberlake partagent leur temps entre Nashville, Tennessee, et Big Sky, Montana.

Selon Forbes, le couple possède une propriété au Yellowstone Club avec des frais d’adhésion de 300 000 $ et une cotisation annuelle de 30 000 $.

Une source proche du couple a déclaré à People qu’à l’époque, les deux hommes n’étaient pratiquement pas à Los Angeles depuis qu’ils avaient accueilli Phineas « et qu’ils étaient heureux de vivre dans le Montana ».

Une source a déclaré à US Weekly en août 2021, ils ont également une maison dans le Tennessee et ont le meilleur des deux mondes avec leurs deux maisons.

« Ils préfèrent tous les deux la vie à la campagne. C’est génial pour les garçons parce qu’ils ont tellement d’espace et de liberté », a déclaré le source du point de vente dit à l’époque.

De nouveaux épisodes de « Parlons hors caméra avec Kelly Ripa » de SiriusXM sont disponibles tous les mercredis sur l’application SiriusXM et partout où des podcasts sont disponibles.