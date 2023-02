Jessica Biel et Justin Timberlake célèbrent son 42e anniversaire : photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Jordanie Strauss/Invision/AP/Shutterstock

Rien ne dit anniversaire comme un hommage romantique de votre conjoint ! Bonbons Star Jessica Biel40 ans, a fêté son mari, Justin Timberlake‘s 42e anniversaire le 31 janvier, avec une série de photos adorables via Instagram. “Joyeux anniversaire à la personne qui me défie et m’inspire chaque jour. La personne qui me fait rire, créer et tout risquer. La personne qui rend l’ordinaire extraordinaire. Tu sais qui tu es. Je t’aime », a-t-elle légendé le message (voir ci-dessous). Bien sûr, le hitmaker “SexyBack” a profité des commentaires pour répondre à sa femme et a ajouté une série d’emojis cœur-yeux. Tellement mignon!

Dans le premier instantané, Jessica a câliné son homme pendant qu’ils passaient du temps sur un somptueux bateau. Le garçon d’anniversaire a porté une paire de maillots de bain verts, une manche longue bleue et un chapeau seau pour sa tenue de fête. Pendant ce temps, l’actrice de 40 ans a semblé ne pas porter de pantalon et n’a porté qu’une chemise sans manches beige. Dans la deuxième diapositive, Jessica et Justin ont fait un grand sourire pour un selfie en gros plan sur une autre partie du yacht. Cet instantané semble avoir été pris à une autre époque, car Jess portait un t-shirt bleu tie-dye et JT portait un t-shirt vert.

Après que la maman de deux enfants ait partagé le message d’anniversaire sur ses réseaux sociaux, bientôt bon nombre de ses 12,5 millions de followers et d’amis ont commenté leurs souhaits pour JT. Même Émilie à Paris Star Lily Collins, 33 ans, s’est assuré de commenter une série d’emojis en forme de cœur, ainsi qu’un emoji de confettis. Fans de la Mauvaise ensaignante L’acteur s’est également assuré de lui donner des notes, dont l’une a écrit : « Joyeux anniversaire à mon premier béguin pour un garçon étranger depuis plus de 2 décennies ! Je me sens vieux.” Après cela, un deuxième admirateur a accepté d’avoir le béguin pour Justin pendant leurs jeunes années. «Je me souviens toujours de ce jour d’être obsédé en tant que jeune fille. Juste une info que je n’arrive pas à faire oublier à mon cerveau donc je lui souhaite toujours un joyeux anniversaire ! Profitez de la journée et des bénédictions sur votre année, votre amour et votre famille », ont-ils écrit.

Le message de Jessica arrive une semaine après avoir partagé un clip hilarant d’elle participant à “Dry January” le 19 janvier. “C’est normal ! Totalement normal #dryjanuary », a-t-elle légendé la vidéo. Dans le message, la beauté brune a bu dans une tasse pour enfant et a siroté du jus de fruits rouges, semblant prendre des coups. La vidéo faisait apparemment la promotion de la marque de bien-être de Jessica, KinderMed, qu’elle a cofondée avec Jérémy Adams. En plus de boire du jus d’électrolyte de la marque, la fière maman ours a montré certains des autres produits de l’entreprise cachés dans l’armoire de cuisine jouet.

JT et le 7ème ciel alun est marié depuis 2012 et partage deux enfants : Phinéas2 et Silas Timberlake, 7. Le couple de célébrités a également récemment célébré son 10e anniversaire de mariage et s’est rendu sur Instagram pour commémorer ce moment. « 10 ans, ce n’est pas assez ! Tu fais de moi un meilleur mari et père chaque jour ! Je t’aime tellement toi belle humaine ! Revenez en arrière !”, Justin a légendé un carrousel de photos de retour avec Jess. Parallèlement à son message, Jessica a partagé son propre hommage d’anniversaire le 19 octobre. “Être marié avec vous est l’aventure d’une vie ! Fais-le reculer, bébé. RETOURNEZ-LE. Je t’aime”, a-t-elle légendé le message.

