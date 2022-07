Jessica Biel embrasse Justin Timberlake en bikini léopard en Italie – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ciao Pix/SplashNews

C’est l’heure de s’amuser au soleil ! Jessica Biel partagé un doux baiser avec son mari Justin Timberlake lors d’une journée à la plage pendant leurs vacances en Italie, le jeudi 28 juillet. L’actrice de 40 ans était absolument magnifique dans un minuscule bikini à imprimé léopard, tout en se bécotant avec le chanteur de “Mirrors”, 41 ans, sous un parapluie. Le couple semblait avoir eu un temps parfait pour une journée sur l’eau.

Plus à propos Jessica Biel

Outre le bikini, Jessica portait un collier en or. Sur certaines des autres photos, elle s’est préparée pour le soleil avec une casquette de baseball noire et une paire de lunettes de soleil à monture rouge. Justin a porté un maillot de bain noir et un maillot de bain vert avec un chapeau seau et des lunettes de soleil assortis tout en sirotant une boisson et en discutant avec sa femme. Le couple semblait avoir une conversation agréable, tout en se relaxant sur la plage.

En plus de se détendre sur la plage, le couple a également fait une promenade en bateau romantique, donnant à Jessica l’occasion idéale de s’allonger et de bronzer. Alors qu’elle s’allongeait, Justin s’assit à côté d’elle et sembla lui donner une tape sur son butin alors qu’ils roulaient dans l’eau.

Célébrités en bikini à imprimé animal : découvrez les photos de Sofia Richie et d’autres en deux pièces sauvages

Le couple semble avoir passé un bon moment lors de leur escapade italienne. Justin et Jessica ont été aperçus sur leur yacht ensemble autour de la côte de la Sardaigne, plus tôt en juillet. Le duo est de retour en Europe après s’être rendu à Paris fin juin pour la Fashion Week, où ils ont assisté ensemble au défilé Kenzo.

Justin et Jessica sont mariés depuis environ une décennie. Le couple a deux fils : Silas, 7, et Phinéas, 2. Alors qu’ils gardent la plupart du temps les garçons à l’écart des projecteurs, le chanteur de “Sexyback” a partagé une photo de ses enfants tout en célébrant la fête des pères en juin. Il a partagé une photo des deux enfants assis au piano alors qu’il jaillissait d’eux. “Mes deux mélodies préférées”, a-t-il écrit en légende.