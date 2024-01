Jessica Biel coincée dans l’avion à cause d’une « folle tempête de neige » | Divertissement

Jessica Biel s’est retrouvée coincée dans un avion à cause d’une “folle tempête de neige”.

L’actrice de “Sinner” et ses compagnons de voyage se sont brièvement retrouvés bloqués à Salt Lake City en raison des conditions météorologiques difficiles, mais heureusement, la star de 41 ans s’était préparée avec de nombreuses collations.

Dans une vidéo TikTok intitulée “Airplane Chronicles Pt. 1′, Jessica a expliqué : “Je suis actuellement sur un vol court et nous ne pouvons plus atterrir à cause de cette folle tempête de neige.

“Cela rend la piste inhabitable pour atterrir, mais heureusement, j’ai apporté toutes mes collations préférées et j’en ai en plus.”

Un montage d’elle mangeant ensuite des friandises comprenant des noix, une barre granola, une orange et une collation aux fruits, puis a joué pendant que Jessica disait : “Je n’ai pas préparé de déjeuner, mais j’ai emballé toutes ces collations et ce matin, j’ai pensé que peut-être je ‘ J’emballe des extras, donc j’en ai le triple pour faire bonne mesure, juste au cas où cela deviendrait vraiment désespéré.

Et l’actrice de “Cruel Summer” était prête à offrir du divertissement si l’avion restait coincé pendant une période prolongée.

Brandissant une mini machine à karaoké, elle a demandé à ses abonnés : « À quel point cet avion voudrait-il littéralement me tuer si je retirais ce microphone pour démarrer le karaoké avec ça ? Dois-je l’essayer ?

Jessica a terminé la première vidéo en avertissant les fans de toujours emporter des collations.

Peu de temps après, l’actrice de “Total Recall” était de retour avec “Airplane Chronicles Pt. 2′, qui a commencé par une note qu’elle était “vraiment” ennuyée de ne pas avoir préparé le déjeuner.

Elle a déclaré : “Eh bien, ce voyage épique continue. Nous sommes maintenant assis dans un avant-poste de l’aéroport de Salt Lake City et n’avons pas le droit de descendre, essayant de faire le plein et de reprendre l’air.

“Et maintenant je suis vraiment [annoyed] Je n’ai pas apporté de déjeuner, donc je pense que la morale de l’histoire est que peu importe si vous volez pendant 20 minutes ou 20 heures. Préparez votre propre déjeuner.

Les images ont ensuite été montrées à Jessica portant des lunettes de soleil pour expliquer la situation « dramatique » à bord : l’avion « tentait » de décoller à nouveau.

Elle a expliqué : “OK, maintenant l’intrigue s’épaissit. Et j’ai l’impression que j’ai dû mettre des lunettes pour que ça soit plus dramatique mais c’est déjà assez dramatique. Nous essayons – nous sommes toujours à Salt Lake City – nous allons reprendre si le vent s’est calmé et s’ils ont déblayé la glace de la piste pour voir s’il est possible d’atterrir sans être emporté par le ciel. Sinon, revenez à Los Angeles.

Elle a ensuite brandi son sac de collations et a fait semblant de pleurer en remerciant Dieu pour eux, avant de révéler qu’elle avait “réussi”.

Elle a déclaré: “Nous avons finalement atterri. Nous avons réussi. Wow. C’était fou. J’espère que tout le monde voyagera en toute sécurité, peu importe où il va.”

On ne sait pas où Jessica se rendait ni si elle était accompagnée de son mari Justin Timberlake et de leurs deux fils.