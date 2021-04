DRUNK DRIVER qui aurait tué un flic dans un délit de fuite à New York lundi a partagé une diffusion en direct d’elle-même en train de dénigrer la police en buvant.

Jessica Beauvais, 32 ans, a publié sur sa page Facebook une vidéo de deux heures dans laquelle elle parlait du procès de Derek Chauvin, condamné pour le meurtre de George Floyd, selon le Daily Mail.

Elle a déclaré à la police lorsqu’elle a été arrêtée vers 2h30 du matin qu’elle avait bu de la vodka pendant l’émission. Crédit: Daily News

Elle s’est filmée des heures avant de frapper mortellement l’agent des autoroutes du NYPD Anastasios Tsakos, 43 ans, et de fuir les lieux.

Dans la vidéo qui fait partie de l’émission de radio Face the Reality, Beauvais disait «F ** k the police» alors qu’elle buvait des coups de vodka et vapotait.

Beauvais, accusée d’avoir écrasé Tsakos à mort, a présenté des excuses en larmes mardi alors qu’elle était emmenée menottes aux poignets.

Elle a été filmée en sanglotant alors qu’elle quittait le 107e arrondissement du Queens pour sa mise en accusation mardi à la suite de la mort du flic.

«Je suis désolé», a crié Beauvais en larmes à une foule de journalistes alors qu’elle était escortée à l’arrière d’un véhicule de patrouille menottée.

«Je suis désolée de l’avoir frappé et maintenant il est mort», a-t-elle dit dans des images de l’échange, filmées par le NY Daily News.

La nuit de sa mort, Tsakos dirigeait la circulation sur l’autoroute de Long Island alors que lui et d’autres agents enquêtaient sur les lieux d’un autre accident mortel. Crédit: AP

Elle s’est filmée des heures avant de frapper mortellement un officier des autoroutes du NYPD Crédit: NYPD

Quelques heures plus tôt, Tsakos dirigeait la circulation sur l’autoroute de Long Island alors que lui et d’autres agents enquêtaient sur les lieux d’un autre accident mortel.

Tsakos se tenait à côté de sa voiture de patrouille vers 2 heures du matin lorsque le conducteur d’une Volkswagen a viré et a mortellement frappé l’officier, a déclaré mardi le commissaire du NYPD, Dermot Shea.

Shea a déclaré que le chauffeur avait fait un écart vers le flic pour éviter de heurter d’autres véhicules.

Tsakos, quant à lui, a été emmené dans un hôpital de la région, mais il est décédé des suites de ses blessures peu après son arrivée.

« Nous nous tenons ici ce matin pour rappeler une fois de plus, dans les forces de l’ordre, qu’il n’y a pas de travail de routine », a déclaré Shea.

« Nous sommes ici dévastés et essayons de ramasser les morceaux de ce qui est une maison brisée et une famille du NYPD brisée. »

Beauvais, de Hempstead, New York, a été identifié comme le conducteur de la Volkswagen et a été appréhendé à proximité.

Elle était en état d’ébriété et conduisait avec un permis suspendu au moment de la collision mortelle, a déclaré la police.

Le joueur de 32 ans fait également face à deux accusations de délit: conduite en état d’ébriété et conduite imprudente Crédit: Facebook / Jessica Beauvais

Beauvais a été giflé de plusieurs accusations fédérales, y compris deux chefs d’homicide involontaire coupable, de mise en danger imprudente, de fuite d’un agent dans un véhicule à moteur, de décès d’un accident entraînant la mort, d’aggravation d’opérateur sans permis et d’aggravation d’opérateur sans permis impliquant de l’alcool.

Le joueur de 32 ans fait également face à deux accusations de délit: conduite en état d’ébriété et conduite imprudente.

Alors qu’elle était emmenée du 107e arrondissement plus tôt cet après-midi, des journalistes ont demandé à Beauvais où elle se trouvait dans les instants précédant l’accident.

« Je venais du studio », dit-elle alors que la portière de la voiture se fermait. « Je fais un podcast. »

Dans le dernier épisode de son podcast, publié sur Facebook lundi soir, Beauvais est entendue jaillir des sentiments anti-police et est vue en train de boire dans un gobelet en plastique.

L’association de bienfaisance de la police s’est souvenue de Tsakos comme d’un membre bien-aimé du NYPD Crédit: ABC

Elle a déclaré à la police lorsqu’elle a été arrêtée vers 2h30 du matin qu’elle avait bu de la vodka pendant l’émission, a rapporté le NY Post.

Au moins un de ses épisodes de podcast s’ouvre sur la musique de fond du célèbre hit de rap de NWA, «F ** k tha Police».

Réagissant à la mort de Tsako mardi, le maire de New York, Bill de Blasio, a déclaré que le flic « est mort parce qu’il était dans un accident où des gens avaient conduit imprudemment également avec un permis suspendu. »

«Nous voyons ici un schéma épouvantable – des gens faisant la mauvaise chose et d’autres morts à cause de cela, et l’un d’eux est un officier héros», a-t-il déclaré.

Au moins un de ses épisodes de podcast s’ouvre sur la musique de fond du célèbre hit de rap de NWA, « F ** k tha Police » Crédit: Facebook / Jessica Beauvais

«Un officier héros qui a tout fait correctement dans sa vie pour nous. Et il est mort à cause de la négligence des autres. «

Le président de la Police Benevolent Association, Patrick Lynch, se souvenait de Tsakos comme d’un membre bien-aimé du NYPD qui était très respecté par ses collègues.

«Dans le département de police, il y a deux compliments que vous pouvez faire à un collègue policier qui ne surpassent aucun autre», a-t-il déclaré. «C’est un flic de flic et c’est un bon gars. Vous les avez entendus tous les deux dans cette salle d’urgence.