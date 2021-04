LA femme accusée d’avoir tué un flic du NYPD dans un délit de fuite en état d’ébriété est détenue sans caution alors que les membres de la famille de la victime critiquent les détracteurs de la police.

Jessica Beauvais, 32 ans, a été arrêtée mardi après avoir prétendument écrasé l’agent des autoroutes Anastasios Tsakos, 43 ans, dans le Queens, alors qu’elle conduisait en état d’ébriété avec un permis suspendu.

Tsakos, 43 ans, est décédé à l’hôpital quelques heures après l’incident dans le Queens Crédit: AP

Quelques heures avant l’incident mortel, Beauvais a publié une vidéo de près de deux heures sur sa page Facebook la montrant en train de fumer, de boire dans un verre à liqueur et d’exprimer des sentiments anti-policiers dans le cadre de son podcast Face the Reality.

Des proches dévastés de Tsakos, un vétéran de la force depuis 14 ans, se sont souvenus de lui comme d’un policier profondément engagé et d’une âme gentille qui était toujours désireuse d’aider les autres.

« Il aiderait les gens à gauche et à droite », a déclaré son frère Teddy Tsakos à Newsday. « C’est ce que font la plupart des flics. Vous n’en entendez pas parler aux informations. Vous n’entendez que les mauvaises choses. »

«C’est juste déchirant.… Il était super dévoué», a-t-il ajouté. « Nous nous sentons impuissants en ce moment. »

Tsakos dirigeait la circulation sur l’autoroute de Long Island alors que lui et d’autres agents enquêtaient sur les lieux d’un autre accident mortel.

Le père de deux enfants se tenait à côté de sa voiture de patrouille vers 2 heures du matin lorsque le conducteur d’une Volkswagen – identifiée plus tard comme Beauvais – a viré et l’a mortellement frappé.

Selon les procureurs, Beauvais a pénétré dans l’officier à toute vitesse, cédant dans son pare-brise et envoyant son corps voler à 100 pieds alors que d’autres agents plongeaient à l’écart.

Lorsque la police l’a finalement rattrapée, Beauvais avait sauté un trottoir. Elle a ensuite mis sa voiture en marche arrière et a percuté une voiture de police à deux reprises.

Une fois en garde à vue, des images de la caméra corporelle montreraient Beauvais demandant « qu’est-ce que j’ai fait? », Disent les procureurs.

«Je fume régulièrement de l’herbe», a-t-elle déclaré, selon des documents judiciaires. «J’ai bu deux verres de vin plus tôt dans la journée, puis j’ai déposé mon fils à Hempstead … J’ai apporté la bouteille de vin que j’avais avec moi au podcast. J’avais deux coups de 1 800 tequila patron.

«Quand je suis parti, je ne savais pas où j’allais donc j’ai utilisé mon GPS. J’ai fait un virage à gauche et un virage à droite et je me suis retrouvé à une station-service où les flics m’ont arrêté. Je ne sais pas pourquoi ils se sont arrêtés moi, accélérant je suppose.

« J’ai entendu un bruit sourd, alors je savais que j’avais frappé quelque chose », a-t-elle ajouté, « mais je n’ai pas vu ce que c’était. »

La police a déclaré que son taux d’alcoolémie était de 0,15, soit près du double de la limite légale, plus de deux heures après l’incident.

Tsakos, quant à lui, a été emmené dans un hôpital de la région, mais il est décédé des suites de ses blessures peu après son arrivée.

Beauvais a présenté à la famille de Tsakos des excuses en larmes alors qu’elle était emmenée hors de la 107e circonscription menottée à sa mise en accusation.

«Je suis désolé», cria une Beauvais en larmes alors qu’elle était placée à l’arrière d’un véhicule de patrouille. « Je suis désolé de l’avoir frappé et maintenant il est mort. »

La famille de Tsakos a déclaré qu’elle s’inquiétait toujours pour sa sécurité dans l’exercice de ses fonctions, mais qu’elle comprenait son dévouement à sa profession.

«Vous vous inquiétez tout le temps», a déclaré à Newsday son jeune frère Teddy, 42 ans. « Mais c’était ce qu’il aimait… Et tu dois être heureux pour lui. C’est ce qu’il voulait faire. C’est ce qu’il a choisi. Tu t’inquiètes pour tout. »

Tsakos avait une licence de pilote et rêvait autrefois de prendre un emploi dans l’industrie du transport aérien, mais s’est plutôt lancé dans une carrière dans les forces de l’ordre, a déclaré son frère.

«Mon frère était très fidèle», a déclaré Teddy Tsakos. «C’était la vie pour lui. Soit l’armée, soit la police. Parce qu’il a toujours dit: ‘Vous devez suivre les règles.’ Il aimait ça. C’était une personne très soignée. Très méticuleuse. «

Dans ses temps libres, Tsakos passait son temps à la maison avec sa femme Irene et leurs deux enfants, une fille de six ans et un garçon de trois ans.

«Mon frère était un gars formidable», a déclaré Teddy. « Il avait toute sa vie devant lui. Elle a été écourtée. »

Beauvais a été giflé de 13 accusations différentes, dont deux chefs fédéraux d’homicide involontaire coupable et de mise en danger imprudente, parmi une multitude d’autres infractions.

Dans son émission qui a précédé la mort de Tsakos, Beauvais a discuté du procès de Derek Chauvin, se vantait ouvertement de porter un couteau, a déclaré qu’elle était pro-peine capitale et a joué le célèbre hymne anti-flic de la NWA, «F ** k tha Police».

« Cette semaine, nous allons parler de l’ignorance qui a été le procès de Derek Chauvin – ou de l’ignorance qui est essentiellement juste ce système de justice f ** ing », at-elle lors de l’émission.

« La police fait un serment et dans ce serment, elle dit un serment qu’elle n’est pas censée avoir peur de cette position et que c’est littéralement dans les règles. »

La mère d’un enfant a ensuite poursuivi en disant que les policiers «s’inscrivent pour une mort potentielle comme dans l’armée» et que cela «fait partie du travail» que les gens «pourraient essayer de vous tuer».

«Si vous dites que vous vous inscrivez à ce travail dangereux et que vous n’êtes pas censé avoir peur, une partie de ce travail dangereux est que les gens pourraient essayer de vous tuer», dit-elle. .

« C’est pour ça que vous vous inscrivez – une mort potentielle comme dans l’armée. C’est pour cela que vous vous êtes inscrit. »

Beauvais a également déclaré que si jamais elle avait une rencontre fatale avec la police, elle s’assurerait qu’elle n’était pas la seule victime.

Elle a dit: « Comme NWA dit à propos de la police – si vous voulez me tuer, au moins je peux emmener quelqu’un avec moi.

« Je fais partie de ces gens. Si je vais y aller, quelqu’un arrive. »

Beauvais conduisait avec un permis suspendu la nuit où elle aurait heurté Tsakos. Sa licence a été suspendue en août 2019 pour ne pas avoir payé les frais DMV.

Elle avait déjà été arrêtée pour le même chef d’accusation en 2015 et son permis avait été suspendu à au moins deux autres occasions.

