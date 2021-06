Jessica Alves, ex-humaine Ken Doll, craint de mourir pendant une opération chirurgicale pour enlever 75% de son estomac après avoir atteint la 16e place en ballon

L’ancienne Ken Doll Jessica Alves a déclaré qu’elle craignait de mourir pendant une opération chirurgicale pour enlever 75% de son estomac après avoir atteint la 16e place.

Alves, 37 ans, est sur le point de subir une opération médicale de manchon gastrique après avoir pris du poids pendant le verrouillage et les médecins l’ont étiquetée obèse.

Elle doit subir l’opération à la clinique Mono Obesity de Turquie, mais a admis qu’elle avait peur de la procédure.

Alves a déclaré à MailOnline: «C’est plus complexe et lié à la santé. Ils me coupent l’estomac et il ne me restera que 25% de mon estomac. J’espère qu’après cela, je commencerai à perdre du poids.

Elle a admis que sa prise de poids, à la suite de sa récente opération de changement de sexe, l’avait laissée «souffrir de sa confiance».

Auparavant, elle avait admis qu’elle avait été incapable de déplacer le poids supplémentaire.

S’exprimant de la clinique Mono, elle a déclaré au journal: «J’ai fait tous les examens et ma santé est bonne, ils vérifient tout – analyses cardiaques, respiratoires et sanguines – le médecin a effectué comme 3000 manchons gastriques.

«J’ai été diagnostiqué obèse alors que je pèse 16e [101kg] – J’étais 10-11ème [65-70kg] – Je suis vraiment énorme mais vous ne pouvez pas le voir en images. «

Alves a déclaré que les hormones qu’elle avait prises à la suite de son changement de sexe et de son enfermement avaient contribué à l’augmentation de son poids.

Elle a déclaré: «Depuis près de deux ans, j’ai fait la transition, puis il y a eu le verrouillage et j’étais à l’intérieur, je ne faisais pas d’exercice, je mangeais, mangeais, mangeait …

«L’hormonothérapie a augmenté l’appétit et ralenti le métabolisme et m’a incité à perdre du poids. De toute évidence, j’ai peur de la chirurgie parce que ce n’est pas de la chirurgie plastique ou esthétique comme d’autres que j’ai pratiquées.

LISTE DE CHIRURGIE DE 75 K £ DE JESSICA ALVES La star de THE REALITY TV a dépensé plus de 75 000 £ pour changer d’apparence depuis qu’elle a commencé à vivre en tant que femme en novembre 2019. Voici la liste des opérations qu’elle a subies jusqu’à présent: Féminisation du visage – 25000 £ Changement de sexe – 17 000 £ Augmentation des fesses et de la hanche – 15000 £ Première chirurgie d’augmentation mammaire (725 cc) – 10000 £ Deuxième chirurgie d’augmentation mammaire (1300 cc) – 11000 £

Elle a ajouté qu’elle devrait voir des «résultats drastiques» après trois mois et espérait que la perte de poids lui permettrait de réaliser son rêve d’être un mannequin glamour et «d’explorer ma féminité».

Le mois dernier, la star de télé-réalité a révélé à The Sun qu’elle avait dépensé 75000 £ en chirurgies plastiques en deux ans, y compris deux emplois de seins, des implants de fesses et de hanches et rasé son crâne pour paraître plus féminin.

Elle a également révélé qu’elle était prête à faire du physique pour la première fois.

Jessica a déclaré au Sun: «Ce sera une expérience différente, alors je veux que ce soit spécial.

«Si je ne trouve pas la bonne personne, je continuerai d’être vierge, je n’irai pas dans un bar pour rencontrer un gars et le ramener à la maison.

«Je ne vais pas être avec un homme uniquement parce qu’il est beau non plus, je dois me sentir en sécurité et savoir qu’il comprend que je suis vierge, donc je dois être manipulé avec précaution.

«Je suis ouvert sur ce à quoi il ressemble, il n’a pas besoin d’être l’homme le plus beau du monde, pas parfait ou le prince charmant.

«Je veux juste un homme qui soit masculin et confiant, qui me traite bien, qui aime mon corps, qui veut me faire l’amour et me toucher.

«Je veux quelqu’un qui me tiendra la main dans la rue, me présentera sa famille et fondera une famille avec moi à un moment donné dans le futur.»