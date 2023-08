Jessica Alba utilise une base de mascara sur ses sourcils et vous pouvez l’acheter ici – Hollywood Life

Crédit d’image : JM HAEDRICH/SIPA/Shutterstock

Jessica Alba partage toujours ses secrets de maquillage et sa dernière astuce est peut-être la plus brillante. La femme de 42 ans a révélé qu’elle utilisait le Honest Beauty Mascara propre 2 en 1 de longueur extrême + base pour cils sur ses sourcils pour leur donner un aspect plus moelleux et le meilleur, c’est qu’il est actuellement en vente à moins de 20 $.

Obtenez le mascara + base de cils 2-en-1 de longueur extrême Honest Beauty ici pour 17,60 $.

@Jessica Alba Mon dernier #makeuphack – en utilisant la base de mascara @Honest Beauty comme gel pour les sourcils – dans le look duveteux qu’il leur donne 🤌🏽 ♬ Danse la nuit (extrait de l’album Barbie) – Dua Lipa

Jessica a posté la vidéo avec la légende : « Ma dernière #makeuphack – en utilisant la base de mascara @Honest Beauty comme gel pour les sourcils – pour le look duveteux qu’elle leur donne. » Dans la vidéo, Jessica a appliqué le mascara + Lash Primer 2-en-1 Extreme Longueur Honest Beauty sur ses sourcils, en utilisant uniquement la partie apprêt, pour les rendre plus fournis. Bien que le produit ne soit pas conçu pour les sourcils, Jessica a révélé que vous pouvez les utiliser sur vos sourcils sans problème car il fait la même chose.

Dans la vidéo, Jessica a expliqué : « J’utilise la base comme gel pour les sourcils – elle deviendra blanche mais elle deviendra claire en séchant. Cela rend les sourcils plus moelleux. Les mêmes avantages que cela donne aux cils, puis là où cela me semble agressif, j’irai. Jessica a appliqué l’apprêt qui laisse un résidu blanc sur les cheveux et a partagé que lorsqu’il devient « agressif », c’est-à-dire qu’il y a trop d’accumulation de blanc, elle y retournera avec une brosse propre et brossera simplement une partie des flocons en excès. Le produit est un incontournable de votre trousse de maquillage car il agit comme trois choses : un mascara, une base et un gel pour les sourcils. Que demander de plus ?