Jessica Alba souhaite à sa fille Honor un joyeux 15e anniversaire : vidéo – Hollywood Life

Crédit d’image : Mimmo Carriero/IPA/Shutterstock

Rien ne dit plus que d’avoir 15 ans que de porter une ombre à paupières bleu vif sur le message d’hommage à l’anniversaire de votre mère ! Alors que l’actrice Jessica Alba42 ans, était occupée à jaillir sur son mini-moi, Honor Warren, le 7 juin, l’adolescente avait l’air toute adulte avec son maquillage unique pour les yeux. Au début du montage vidéo, Honor a secoué un corset en dentelle blanche et a complété son look avec plusieurs autocollants pour le visage. Beaucoup de Les quatre Fantastiques les fans de la star ont pris les commentaires pour noter à quel point Honor ressemble à son père, Trésorerie44 ans, marié à Jessica depuis 2008.

« Il y a 15 ans, la petite fille Honor Marie Warren a fait de moi une maman. Je n’avais absolument aucune idée à quel point mon monde allait changer… dire que mon cœur s’est ouvert au moment où je vous ai vu, ne le couvre même pas », a déclaré la mère. -of-three a commencé dans sa longue légende. « Mon monde entier a été renversé et j’ai ressenti l’amour le plus profond et le plus profond. 15 ans plus tard, je suis tellement fière de qui tu es devenue mon Honorcita, tu es tout et plus ma petite fille. Honor est notamment la fille aînée de Jessica et Cash, Havre a 11 ans, quant à lui, leur fils unique, Hayesa cinq ans.

La co-fondatrice de Honest Company a continué à écrire une lettre d’amour à sa douce fille et a ajouté tous les traits qu’elle admire chez elle. «Gentil, motivé, attentionné, intelligent, audacieux, idiot, indépendant, émotif, créatif, sage, rebelle… tout», a poursuivi Jessica. « Merci d’être une fille si incroyablement aimante et d’être la meilleure grande sœur de Haven et Hayes, d’être fidèle à votre vérité, d’être intègre, d’être émotionnellement disponible… vous m’avez tellement appris mon ange, vous êtes le parfait combinaison d’être doux et fort.

Plus tard, bon nombre des 20,3 millions d’abonnés de Jessica ont suivi les commentaires pour se réjouir de voir Honor grandir. « La belle copie de Papa », a écrit un fan, soulignant qu’elle ressemblait à Cash. Même le tard Kobe Bryantsa fille, Natalia Bryant, s’est assuré de souhaiter un joyeux anniversaire à Honor. « Joyeux anniversaire Honneur !!! », a plaisanté le jeune homme de 20 ans, tandis que Vanessa Bryant, a ajouté : « Joyeux anniversaire, Honneur ! » Un autre admirateur n’a pas pu s’empêcher d’ajouter la taille d’Honor par rapport à sa maman. « Au moment où tu es plus grand que ta mère ! », a écrit le fan.

Comme mentionné précédemment, Jessica a accueilli son aîné en 2008, notamment la même année où elle et Cash se sont mariés. Lors d’un entretien en juillet 2022 avec Glamour Royaume-Uni, la bombe brune a déclaré au point de vente qu’elle et son conjoint se sont mariés alors qu’elle était enceinte d’Honor. « Nous nous sommes enfuis et je pense que j’étais enceinte de neuf mois ! » elle a raconté au point de vente l’été dernier ses noces de 2008. « Ce n’était pas prévu. C’était littéralement : ‘Chérie, as-tu quelque chose à faire ce matin ?’ Et il était comme, ‘Non.’ Alors j’ai dit : ‘Est-ce qu’on devrait aller au palais de justice et se marier ?’ Et il était comme, ‘Ouais.’ Et puis j’ai dit : ‘Est-ce qu’on peut avoir des gaufres après parce que j’ai un rendez-vous chez le médecin ? Viendras-tu à mon rendez-vous chez le médecin ? Et c’est comme ça que ça s’est passé ! »

