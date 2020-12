La pandémie de coronavirus a fait ralentir tout le monde, y compris Jessica Alba.

Comme l’étoile de couverture de Santé des femmesDans le numéro de janvier / février 2021, l’actrice, femme d’affaires et maman de trois enfants a réfléchi à la façon dont l’année dernière a changé son approche du fitness – et vraiment, tout.

« J’ai toujours pensé, J’ai besoin de transpirer mon poids dans l’eau, j’ai besoin d’une insuffisance musculaire, j’ai besoin de me sentir comme si je venais de courir un marathon«C’est à quel point j’avais besoin de travailler», a-t-elle expliqué au magazine. Maintenant, cependant, «j’ai appris à mélanger», dit-elle, «et ne pas me sentir comme un échec si je ne le suis pas, vous savez , en train de me tuer. »

Cette approche de la pédale au métal apparemment appliquée à la vie globale d’Alba avant la pandémie. « Je me réveillais souvent au milieu de la nuit avec cette panique de trois heures du matin qui battait le cœur-rapide, trempé de sueur. C’est quelque chose que je viens d’accepter. J’aime exécuter avec excellence, » a rappelé l’homme de 39 ans. «Je me souviens de chaque petit détail stupide. Tout reste dans ce cerveau, et il est vraiment difficile de l’éteindre. Je pense que c’est courant, surtout pour les femmes. Et ce n’est tout simplement pas correct.