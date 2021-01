Même les mamans ont des moments difficiles.

Pendant l’épisode du vendredi 15 janvier de Le spectacle Ellen DeGeneres, Jessica Alba révèle à quel point ses deux enfants aînés ont «grogné» –Honorer Marie, 12 et Haven Garner, 9 ans, je crois qu’elle l’est.

«Ils pensent que je suis la maman grinçante», le Mon chéri star a avoué. « Je suis la définition de cringey. Ils ont en fait dit que je devrais utiliser le hashtag » cringeymom « . Et je me dis: ‘C’est tellement méchant!’ Je me dis: ‘Il y a tellement plus de mamans grinçantes que moi!’ «

La femme d’affaires, qui partage également son fils de 3 ans Hayes avec mari Cash Warren, a également expliqué comment sa fille Honor a découvert que sa mère était autrefois une actrice. Spoiler: Elle ne l’a pas trop bien pris.

« Ils ne savaient pas, vous savez, pour le premier début de leur vie, ils ne savaient pas que j’étais une actrice et je me souviens quand Honor était en première année et qu’elle était mortifiée », se souvient Jessica. «Elle est rentrée à la maison et elle a dit: ‘Pourquoi ne me l’as-tu pas dit?’ Et je me suis dit « Quoi? » Parce qu’elle savait que je travaillais pour la Honest Company, c’est comme ça qu’ils me connaissaient. Et elle me disait: ‘Tu ne m’as jamais dit que tu allais être dans les épiceries et Target.’ «