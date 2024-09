Jessica Alba partage une photo RARE avec ses parents Cathy et Mark alors qu’elle rénove leur jardin avec une piscine et une cuisine complète

Cette semaine, Jessica Alba s’est rendue sur Instagram pour révéler la rénovation extérieure de sa maison qu’elle a offerte à ses parents Cathy et Mark Alba.

La fondatrice de Honest Company, âgée de 43 ans et qui anime la série Roku Honest Renovations, a mis en ligne une série de photos pour montrer à ses 20,6 millions d’abonnés les améliorations qu’elle a apportées.

En partageant quelques informations sur ses parents, elle a commencé la légende ainsi : « Si vous connaissez mes parents, vous savez qu’ils aiment recevoir. Qu’ils vous invitent à un barbecue, à un match, à une soirée pizza maison, à une fête au bord de la piscine ou simplement à passer un bon moment, vous pouvez toujours compter sur eux pour passer un bon moment ! »

L’actrice a poursuivi : « Alors, quand il s’est agi de refaire leur jardin, je savais que je voulais vraiment leur offrir une cuisine extérieure. »

Elle a qualifié les images avant et après de « folles » et a exhorté les fans à parcourir son carrousel de publications.

La mère de trois enfants a fait un appel à @rtaoutdoorliving et @coyoteoutdoor, partageant qu’ils ont fait de son espoir d’avoir une cuisine extérieure un « rêve total devenu réalité ».

Elle a noté : « Travailler avec leur équipe pour personnaliser la cuisine extérieure afin qu’elle s’adapte parfaitement à l’espace et aux besoins de mes parents a été un jeu d’enfant.

« Maintenant, j’espère juste que mes parents m’inviteront à venir passer du temps et à profiter de leur oasis de rêve dans leur jardin ! Je veux dire, regardez ces photos avant/après, quelle ambiance ! »

La transformation comprenait l’équipement de ses parents avec des appareils électroménagers en acier inoxydable impeccables, une grande piscine creusée et une grande table avec des chaises de bar.

L’espace extérieur dispose également d’un canapé sectionnel gris clair, d’une télévision à écran plat et de nombreuses plantes.

En août, l’entrepreneur a partagé une vidéo YouTube avec ses fans montrant la réaction émotionnelle de Mark lorsque sa fille a acheté la maison de son enfance.

Il a été ému aux larmes lorsque Jessica lui a fait part de ses projets de rénovation de la maison.

Mark a dit à propos de son défunt père, le grand-père de Jessica : « Il serait si fier de toi. »

Des chaises longues intégrées ont été conçues à l’intérieur de la piscine, pour une détente ultime

Les touches finales comprenaient un canapé d’angle gris clair et un tapis assorti. Des plantes étaient également disposées un peu partout dans la scène

Dans l’épisode, Jessica a expliqué qu’elle avait été incitée à entreprendre le projet pour préserver l’héritage de son grand-père.

Elle a dit : « Même si grand-père est décédé, son héritage est cette maison, et j’ai essayé d’infuser grand-père dans toute la maison. »

La célébrité hollywoodienne a souligné que la maison était le symbole du fait que son grand-père avait « réussi » et qu’elle servirait à offrir à ses enfants des opportunités qui ne lui avaient pas été offertes.

Elle a expliqué que les factures médicales de sa grand-mère ont presque forcé la famille à vendre la maison avant qu’elle ne l’achète comme une surprise pour ses parents.

Un téléviseur à écran plat est accroché au mur de la cuisine extérieure et l’espace est doté d’un toit protecteur

Jessica a inclus une grande table avec des tabourets de bar pour manger et boire confortablement

Jessica co-anime Honest Renovations avec sa meilleure amie Lizzy Mathis, qui est apparue avec elle dans l’épisode de la maison surprise et son suivi ultérieur.

Les deux hommes ont participé à la démolition de la maison en sortant les marteaux-pilons pour tout casser.

Alba et Mathis ont lancé la série en août 2023.

Le synopsis de l’histoire est le suivant : « Être parent est difficile, et c’est encore plus difficile lorsque le foyer d’une famille ne répond pas aux besoins des gens. C’est là qu’interviennent les meilleures amies Jessica Alba et Lizzy Mathis. »

L’émission poursuit : « Ils surprennent les parents avec des rénovations qui transforment leurs maisons encombrées et chaotiques en des maisons fonctionnelles et fabuleuses. Ce n’est pas une émission de rénovation de maison ordinaire. »

« Ce duo parle honnêtement des difficultés de la parentalité et des points de pression d’un foyer familial, avec des moments réconfortants et beaucoup de rires en cours de route. »