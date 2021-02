Jessica Alba et son père affronte sa bataille contre le cancer, un mouvement de danse à la fois.

Tard dimanche 7 février, la fondatrice de Honest Company a révélé sur Instagram que son père, Mark Alba, a reçu un diagnostic de cancer de la thyroïde. L’actrice a partagé la nouvelle avec un vidéo du duo père et fille exécutant une routine de danse. «Mon #papasito est sur le point de TASSER #thyroidcancer», a-t-elle sous-titré le clip. « Commencer sa radiothérapie mañana #LetsGo @markdalba #yougotthis. »

Dans la section des commentaires de la vidéo édifiante, d’autres célébrités ont comblé Mark d’amour et de bons vœux, y compris Vanessa Bryant, Mindy Kaling, Naomi Campbell, Gabrielle Union et Rachel Zoe. Comme elle Le meilleur de LA co-star a encouragé, « Vous avez ce @markalba. » Zoe a fait écho à Union avec le même message.

La société immobilière Mark’s Alba Team a également partagé plus d’informations sur sa bataille contre le cancer de la thyroïde ainsi qu’un diagnostic de COVID-19 dans un Post Instagram. «C’est sur le point de devenir vraiment personnel», lit-on dans le post du dimanche, qui comprenait un clip de Mark montrant une cicatrice sur son cou. « Donc, des choses plus importantes que les affaires se sont déroulées en arrière-plan. En tant que famille et en équipe, nous avons été confrontés à des problèmes de santé et certains d’entre nous ont eu Covid et se sont rétablis. »