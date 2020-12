Jessica Alba avait l’air étonnante en bikini alors qu’elle avouait qu’elle avait finalement arrêté de se «tuer» pendant les séances d’entraînement.

L’actrice américaine de 39 ans a ralenti ses séances d’entraînement exténuantes lorsque les gymnases ont fermé cette année au milieu de la pandémie de coronavirus.

Pourtant, elle a toujours l’air incroyable en faisant la couverture du magazine Women’s Health.

La star de Dark Angel a présenté ses récompenses de remise en forme en se glissant dans un deux pièces blanc avec des lacets sur les côtés.

Jessica a mis ses secrets de fitness sur le compte pour finalement apprendre à «mélanger» ses entraînements.









Elle a déclaré à WomensHealthMag.com: «J’ai toujours pensé, j’ai besoin de transpirer mon poids dans l’eau, j’ai besoin d’une insuffisance musculaire, j’ai besoin de sentir que je viens de courir un marathon – c’est à quel point j’avais besoin de travailler.

«J’ai appris à mélanger les choses et à ne pas me sentir comme un échec si je ne suis pas, vous savez, me suicider.

Le gourou du fitness a également révélé qu’elle avait récemment découvert le réformateur Pilates.

Elle a dit: «Je sens chaque muscle de mon cœur. Je n’ai même jamais su que j’avais ces choses.









Ses séances d’entraînement ont été complétées par son régime alimentaire propre qui l’a aidée à rester en forme.

L’actrice Jessica a abandonné l’alcool et mange des aliments à base de plantes quatre jours par semaine.

Mais vendredi, samedi et dimanche sont devenus ses «jours de triche» où elle peut se livrer à tout ce qu’elle veut.









Elle a expliqué: «Quatre jours par semaine, j’essaie de manger à base de plantes et je ne bois pas d’alcool. Vendredi, samedi et dimanche, tous les paris sont ouverts. Cela me semble de la modération.

Bien sûr, il n’est pas surprenant qu’elle soit tout aussi attentive à ses routines de soins personnels tous les matins.

Jessica a révélé ses secrets à sa jeune beauté.









Elle a déclaré: «Le matin, je mets un masque facial et un gros coup de baume à lèvres pour pouvoir être sous cette couche d’hydratation pendant que je prends mon café.

«Mon fils est toujours comme, ‘Maman, qu’est-ce que c’est?’ Chaque fois qu’il me regarde quand je porte le masque, c’est comme s’il me voyait pour la première fois.

« Mais cela me rappelle que j’ai le droit de prendre soin de moi aussi. C’est un peu de tendresse et d’amour pour commencer la journée. »









Sa carrière d’actrice de haut vol a vu Jessica «broyer, broyer, broyer» au travail au fil des ans.

Ce n’est que pendant la pandémie que l’actrice a eu le temps de ralentir avec tout.

Elle a poursuivi: «Je me réveillais souvent au milieu de la nuit avec cette panique de trois heures du matin qui battait le cœur, vite, trempée de sueur. C’est quelque chose que je viens d’accepter.









« J’aime exécuter avec excellence. Je me souviens de chaque petit détail stupide. Tout reste dans ce cerveau, et c’est vraiment difficile de couper. Je pense que c’est courant, surtout pour les femmes. Et ce n’est tout simplement pas correct. »

En regardant en arrière, Jessica a réfléchi à la façon dont la pandémie l’a forcée à reconnaître ce qui compte vraiment dans la vie.

Elle a ajouté: «La pandémie m’a obligé à être à l’aise avec les choses qui n’étaient pas complètement boutonnées, en me permettant de ne pas toujours avoir la réponse, pour que les erreurs restent en quelque sorte telles quelles.

« Il est également renforcé que la vraie joie vient des moments où, vous savez, nous jouons à un jeu avec les enfants au dîner, ou quand [son] Hayes veut nous montrer sa dernière astuce sur le scooter, ou de nos promenades en famille. C’est ce qui compte vraiment.









Jessica Alba couvre le numéro de janvier / février 2021 du magazine Women’s Health, en kiosque le 29/12.