Jessica Alba et sa fille sosie Honor Hang Out In Paris : Photos – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Ziya / SplashNews.com

Jessica Alba42 ans, et sa fille sosie Honor Warren15 ans, était tout sourire alors qu’il assistait à la quatorzième journée de Roland-Garros à Paris, en France, avec des amis, dont Jennifer Kroog Rosenberg, le vice-président des communications marketing chez The Honest Company, cette semaine. L’actrice s’est rendue sur Instagram pour partager plusieurs photos et vidéos de la sortie amusante et l’a appelée « Journée des filles » dans la légende. Elle et son enfant aîné ont porté des tenues estivales élégantes et décontractées et étaient magnifiques.

La tenue de Jessica comprenait une robe à manches courtes à rayures bleues et blanches qui se nouait sur le devant et descendait jusqu’aux chevilles. Elle l’a associée à des baskets à plateforme blanches et avait les cheveux détachés en ajoutant des lunettes de soleil et des boucles d’oreilles à son look. Honor, dont le père est Trésorerie, portait un haut beige boutonné à manches longues ouvert sur un haut court et un short assortis. Elle avait également les cheveux détachés et ajouté des chaussettes blanches avec des baskets blanches à son look.

Plus à propos Jessica Alba

Lorsqu’ils se sont assis dans la foule lors de l’événement, Honor a ajouté un chapeau blanc pour aider à garder le soleil hors de ses yeux. Elle a choisi un siège juste en face de sa mère et ils avaient tous les deux l’air de passer un bon moment tout au long de leur séjour. À un moment donné, Honor a également posé pour une photo depuis son siège.

Avant que Jessica et Honor ne fassent la une des journaux à Paris, ils ont attiré l’attention sur un autre poste. La première, qui est aussi mère d’une fille Havre11 ans et fils Hayes, 5 ans, a partagé un message hommage pour le 15e anniversaire d’Honor le 7 juin et a inclus une collection de photos et de vidéos de l’adolescent. Elle a également inclus un message d’amour qui exprime sa gratitude.

« Il y a 5 ans, la petite fille Honor Marie Warren a fait de moi une maman 🥹 Je n’avais absolument aucune idée à quel point mon monde allait changer… dire que mon cœur s’est ouvert au moment où je vous ai vu, ne le couvre même pas ❤️‍🩹 « , a commencé le doux message de Jessica. « Mon monde entier a été renversé et j’ai ressenti l’amour le plus profond et le plus profond. 15 ans plus tard, je suis tellement fière de qui tu es devenue mon Honorcita, tu es tout et plus ma petite fille 💞💫 Gentil, motivé, attentionné, intelligent, audacieux, idiot, indépendant, émotif, créatif, sage, rebelle… tous les choses. »

Articles en vogue actuellement À la mode maintenant





« Merci d’être une fille si incroyablement aimante et d’être la meilleure grande sœur de Haven et Hayes, d’être fidèle à votre vérité, d’être intègre, d’être émotionnellement disponible… tu m’as tellement appris mon ange, tu es la parfaite combo d’être doux et fort 🥹 », a-t-elle poursuivi. « Continuez à être votre moi le plus vrai et toujours présent et aimant – manifestant tout ce que vous désirez, ma douce fille. L’un de mes plus grands cadeaux est de regarder comment vous vous développez et de voir la vie que vous créez pour vous-même. 💗 Gros câlins et bisous. Joyeux anniversaire, petite fille – 15 ans ! Whaaaaat !!!??? »

Lien connexe En rapport: Les enfants de Jessica Alba : découvrez ses 3 adorables petits

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.