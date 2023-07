Jessica Alba et Cash Warren vont dîner avec Kids Haven & Hayes – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : Thecelebrityfinder/MEGA

Jessica Alba42, et Trésorerie, 44 ans, ont été aperçus lors d’une sortie en famille avec deux de leurs trois enfants samedi. L’actrice et son mari ont dîné à Los Angeles, en Californie, avec leur fille Havre11 ans et fils Hayes, 5, et ils ont tous été photographiés marchant dehors pendant la sortie. Ils semblaient détendus et heureux alors qu’ils enfilaient des tenues élégantes et Jessica gardait son plus jeune près de lui en lui tenant la main.

Le Saint Valentin La star portait un haut boutonné gris clair à manches longues ouvert sur un haut noir et un pantalon souple noir à jambes larges. Elle portait également des sandales noires et avait ses longs cheveux détachés alors qu’elle accessoirisait avec un collier et des boucles d’oreilles en argent, et tenait un sac à main sur une épaule. Cash portait une veste gris foncé sur un haut blanc, un pantalon beige et des baskets, et Haven a enfilé un t-shirt graphique blanc, un pantalon blanc et des baskets blanches, et avait un sweat à capuche assorti noué autour de sa taille.

Hayes a complété le look avec un sweat à capuche gris sur un noir Johnny Cash tee-shirt graphique. Il portait également un pantalon bleu foncé et des baskets blanches et n’a pas hésité à regarder autour de lui alors que la famille se promenait devant les caméras. On ne sait pas où est la fille aînée de Jessica et Cash, Honneur15 ans, était au moment de la sortie.

Avant que Jessica et Cash ne fassent la une des journaux avec leur sortie en famille cette semaine, la première a attiré l’attention pour avoir partagé une photo Instagram qui la présentait avec ses trois enfants. Honor a montré sa taille grandissante lorsqu’elle a dominé sa mère tout en posant dans le joli cliché, qui a été pris pendant des vacances à Hawaï. « L’heure de l’île avec mes plats ❤️✌🏽💥🌴🥰 », la maman adorée a légendé le message.

Plus tôt ce mois-ci, Jessica a également publié des photos d’elle et d’Honor assistant au quatorzième jour de Roland-Garros à Paris, en France. Ils ont été rejoints par des amis, dont Jennifer Kroog Rosenbergle vice-président des communications marketing chez The Honest Company, que Jessica a créée en 2012. Le duo mère et fille se ressemblait tellement qu’ils ont posé avec confiance pendant le moment de plaisir.

Plus à propos Jessica Alba

Articles tendance en ce moment À la mode maintenant





Lien connexe En rapport: Les enfants de Jessica Alba : découvrez ses 3 adorables petits

Cliquez pour vous abonner pour recevoir notre newsletter quotidienne gratuite HollywoodLife pour obtenir les nouvelles les plus chaudes des célébrités.