Jessica Alba donne des conseils à Vanessa Kirby avant le reboot des « Quatre Fantastiques »

Jessica Alba a joué le rôle de Sue Storm dans les volets « Les Quatre Fantastiques » de 2005 et 2007

D’une Sue Storm à une autre, Jessica Alba a donné à Vanessa Kirby un conseil ludique.

Lors d’une interview avec CollisionneurAlba, connue pour son rôle de Sue Storm, la femme invisible, dans le film de 2005 Les Quatre Fantastiques et sa suite de 2007 Les 4 Fantastiques : Le Surfer d’Argenta donné un conseil léger à Kirby, qui devrait incarner le même personnage dans un prochain redémarrage de la franchiseLes Quatre Fantastiques : Premiers Pas.

« Je lui dirais simplement de s’amuser et de profiter du moment », a déclaré l’actrice de 43 ans.

Se remémorant l’époque où elle a pu jouer le personnage, Alba a poursuivi : « C’était probablement l’un des meilleurs moments de ma vie, parcourir le monde et rencontrer toutes les personnes qui m’aiment. Les Quatre Fantastiques et j’adore ces bandes dessinées et je peux m’identifier à ces histoires. «

« Pouvoir rencontrer autant de personnes différentes que l’on peut toucher et leur apporter de la joie », a-t-elle ajouté, « je dirais que c’est avant tout un honneur pour quiconque a l’honneur de jouer l’un de ces personnages géniaux. »

De plus, après elle Les Quatre Fantastiques sa co-star Chris Evans a fait une apparition dans le film de Ryan Reynolds et Hugh Jackman Deadpool et WolverineAlba a également évoqué son propre retour potentiel dans l’univers Marvel Comics.

« J’adorerais faire partie de cet univers à tout moment », a-t-elle déclaré.

De plus, Kirby sera la vedette du prochain reboot de 2025 aux côtés de Pedro Pascal, Joseph Quinn et Ebon Moss-Bachrach dans les rôles respectifs de Mr Fantastic, Johnny Storm et The Thing.