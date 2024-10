Jessi a été libérée après six heures d’interrogatoire mais une autre victime l’accuse d’un incident similaire

Au milieu de la controverse, une autre victime d’un incident similaire survenu il y a 11 ans s’est manifestée.

Le 16 octobre, Jessi a été interrogée par la police pour enquêter sur l’agresseur qui a agressé son fan. Comme indiqué précédemment, une fan qui demandait une photo de Jessi a été agressée par un membre de son entourage.

Mais il semble que ce ne soit pas la première fois que l’entourage de Jessi agresse quelqu’un d’autre. Le 16 octobre, JTBC‘s’Crime Chef » mettait en vedette une victime de l’affaire d’agression de 2013 également liée à Jessi dans un club d’Itaewon, à Séoul.

En mai 2013, Jessi a été accusée d’avoir agressé une Américaine d’origine coréenne dans les toilettes pour femmes d’un club d’Itaewon. La victime avait porté plainte contre Jessi et deux de ses amis pour l’avoir agressée, plainte qu’elle a ensuite abandonnée. Jessi a affirmé plus tard qu’elle n’avait pas participé à l’assaut et qu’elle essayait seulement de mettre fin au combat. Cependant, la victime n’était pas d’accord, affirmant qu’il y avait une autre raison derrière sa décision d’abandonner l’affaire.

La victime a déclaré : « À l’époque, j’ai rencontré Jessi et ses amis dans les toilettes du club, où ils ont déclenché la bagarre de manière déraisonnable et ont commencé à me sauter dessus quand je leur ai dit d’entrer en premier. Ils ont essayé de me mettre la tête dans les toilettes. Après avoir arraché mon sac, ils ont dit que je pourrais le récupérer si seulement je m’excusais avec mes genoux sur le sol. »

Quant à savoir pourquoi elle a abandonné les accusations, elle a ajouté : « L’incident s’est produit alors que j’avais l’intention de revenir aux États-Unis pour le travail et que j’avais déjà prévu d’acheter des billets d’avion. Il aurait fallu environ un an pour que l’affaire soit tranchée et je ne pouvais pas quitter le pays. alors que l’affaire était en cours, je n’avais donc pas d’autre choix que d’abandonner l’affaire. »

« Elle a ensuite dit que son amie qui m’avait agressé était retournée aux États-Unis, et c’est la même chose dans le cas récent où elle dit que l’agresseur est retourné en Chine. S’il n’y avait pas eu d’images de vidéosurveillance, Jessi aurait dit qu’elle n’était pas impliquée. « .

Pendant ce temps, le poste de police de Gangnam à Séoul a appelé Jessi comme accusé. Bien que Jessi ne soit pas l’auteur de l’agression, elle a été citée comme défenderesse après que la victime l’a poursuivie en justice. Elle a été libérée tôt le matin du 17 octobre, après environ 6 heures.

Jessi s’est depuis excusée pour l’incident.

Restez à l’écoute des mises à jour.