Jesse Williams veut passer plus de temps avec ses enfants et critique son ex-femme

Jesse Williams est de retour à se battre avec son ex-femme au sujet du calendrier de garde de leurs enfants… et ça devient désagréable.

L’acteur vient de déposer de nouveaux documents, obtenus par TMZ, demandant une modification de leur accord de garde d’enfants… et il lance quelques attaques à son ex dans le processus.

Jesse recherche un partage 50/50 dans leur programme de garde et veut voir leurs enfants plus que les une ou deux nuits qu’il passe avec eux pendant l’année scolaire… mais il dit que son ex, Aryn Drake-Leene joue pas le jeu.





Dans les documents, Jesse affirme qu’il essaie d’élever en coopération sa fille de 10 ans et son fils de 9 ans avec Aryn… mais il l’accuse d’interférer, d’obstruer et de voler à plusieurs reprises son temps de visite et de communication avec les enfants.

Jesse dit que son ex bloque et interfère avec ses appels FaceTime avec les enfants, et empêche les enfants d’assister aux activités auxquelles il les inscrit.

De plus, Jesse affirme qu’Aryn planifie stratégiquement ses horaires de vacances pour éliminer le temps prévu avec les enfants.

La façon dont Jesse le voit… « Provoquer des drames et essayer de briser les expériences de nos enfants avec moi est bien plus important pour Aryn que leur paix, leur santé et leur bonheur. » Des coups de feu ont été tirés !!!