Jesse Williams et Jesse Tyler Ferguson reprennent des rôles dans “Take Me Out” dans son retour limité à Broadway

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

“Take Me Out” revient à Broadway avec l’acteur de “Modern Family” Jesse Tyler Ferguson et l’ancienne star de “Grey’s Anatomy” Jesse Williams qui reprennent leurs rôles.

La pièce primée Tony écrite par Richard Greenberg, mise en scène par Scott Ellis et produite par Barry et Fran Weissler sera jouée pendant 14 semaines au Schoenfeld Theatre, à partir du 27 octobre.

La pièce a duré une durée limitée au printemps dernier et a reçu quatre nominations aux Tony. La pièce parle de Darren Lemming, un joueur de baseball professionnel fictif joué par Williams qui se révèle gay. Ferguson a remporté le Tony de l’acteur vedette dans la pièce pour son rôle de directeur commercial de Lemming.

‘MODERN FAMILY’ STAR JESSE TYLER FERGUSON À BROADWAY, LA PARENTATION ET LA CUISINE POUR L’ACTEUR DE ‘SCHITT’S CREEK’

“Fran et moi sommes tellement honorés de servir de frappeurs et de faire avancer le spectacle dans des manches supplémentaires”, a déclaré le producteur Barry Weissler dans un communiqué. “Nous avons été époustouflés lorsque nous l’avons vu au Hayes plus tôt cette année… Après avoir été de grands fans lors de la première de la pièce en 2004, nous avons été frappés par la pertinence et l’actualité de la pièce.”

Lorsque la pièce a été jouée au printemps dernier, des photos divulguées ont fait leur chemin sur Internet de Williams nue, car les scènes de vestiaires de la série contiennent de la nudité masculine de face.

La pièce a eu lieu au Hayes Theatre, où les vidéos et les images divulguées ont été prises, même si les personnes qui regardaient la pièce devaient verrouiller leur téléphone pendant le spectacle.

BROADWAY DÉMASQUÉ ! 10 FAITS FASCINANTS SUR LA RUE LA PLUS CÉLÈBRE D’AMÉRIQUE

Après la fuite de l’enregistrement, l’acteur de “Modern Family” s’est rendu sur Twitter pour exprimer sa colère face à la vidéo qui a fait surface.

“Je suis consterné par le manque de respect envers les acteurs de notre compagnie dont la vulnérabilité sur scène tous les soirs est cruciale pour” Take Me Out “”, a partagé la co-star Ferguson via Twitter. “Quiconque applaudit ou banalise ce comportement n’a pas sa place dans le théâtre qui a toujours été un espace sûr pour les artistes et les spectateurs.”

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION MOBILE FOX NEWS AUJOURD’HUI

Après la diffusion des photos et des vidéos virales, le Second Stage Theatre a également publié une annonce concernant sa politique stricte d’interdiction de téléphone et a ajouté “du personnel supplémentaire au théâtre pour faire respecter la politique”.