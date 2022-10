Jesse Williams a reçu des visites avec ses enfants à New York – Hollywood Life

Voir la galerie





Jesse Williams41 ans, a remporté une victoire dans sa bataille pour la garde avec son ex-femme Aryn Drake-Lee40. Les ex-conjoints ont comparu devant le tribunal le 30 septembre et le L’anatomie de Grey alun a obtenu plusieurs jours de visite avec son fils Macéo7 ans et sa fille Sadie8, selon Personnes. Les enfants de Jesse peuvent désormais lui rendre visite à l’automne à New York, où l’acteur déménage temporairement pour son rôle dans le spectacle de Broadway Sortez-moi. Aryn, qui vit à Los Angeles avec les enfants, s’est opposée à la visite.

Le tribunal aurait également ordonné à Jesse et Aryn de suivre dix séances de conseil en coparentalité. Les ex sont « empêchés de faire des remarques désobligeantes sur l’autre partie, directement ou indirectement aux enfants mineurs, ni de permettre à un tiers de le faire », selon Personnes. Jesse et Aryn ne peuvent pas non plus discuter de l’affaire de garde devant leurs enfants, ni publier de “remarques désobligeantes” l’un sur l’autre sur les réseaux sociaux, conformément à la décision du juge.

Aryn a réagi à la décision de visite sur les réseaux sociaux en écrivant: «Il s’avère que le tribunal pense qu’il est bon que les enfants prennent régulièrement des vols de nuit pour accueillir un parent qui ne fera pas la même chose pour eux. Qui savait? Je savais.” Le courtier immobilier a également déclaré qu’elle gardait la «tête haute» et son «intégrité dans le tact» au milieu de sa bataille pour la garde avec Jesse.

Jesse avait demandé de modifier un accord de garde antérieur impliquant sa visite avec ses enfants en septembre. Selon TMZ. “La pièce devrait commencer en octobre 2022 et se terminer au moins en janvier 2023. Je retourne à New York début octobre pour commencer les répétitions. J’ai demandé à Aryn d’honorer l’ordonnance préalable de la Cour afin que je puisse continuer à passer du temps de qualité avec nos enfants pendant mon séjour à New York. Aryn a refusé », a-t-il affirmé dans des documents judiciaires.

Jesse et Aryn se sont mariés en 2012, mais Jesse a demandé le divorce cinq ans plus tard. Leur divorce a été finalisé en octobre 2020. La séparation de l’ancien couple ne s’est pas déroulée sans heurts et, en avril 2021, Jesse et Aryn ont tous deux reçu l’ordre d’assister à des cours en ligne pour “parents très conflictuels”, par TMZaprès qu’ils se sont affrontés au sujet d’un accord de garde.