Jesse Watters dit à sa femme que voter secrètement pour Kamala Harris serait comme « avoir une liaison »

Fox Nouvelles hôte Jesse Watters dit pendant un segment de Les Cinq que si sa femme votait secrètement pour le vice-président Kamala Harrisce serait « comme avoir une liaison ».

Le panel discutait d’une récente publicité de campagne Harris exprimée par l’actrice Jessica Roberts, suggérant aux femmes qu’elles peuvent voter pour le vice-président sans en parler à leurs maris qui soutiennent Trump.

Watters a admis en 2018 que sa relation avec son épouse Emma DiGiovine avait commencé comme une liaison lors de son premier mariage. DiGiovine était producteur de son émission à l’époque, selon Médiite. L’affaire a conduit la première épouse de Watters à demander le divorce.

Dans l’isoloir, les femmes ont toujours le droit de choisir. Nouvelle et importante annonce de @VoteCommon mettant en vedette Julia Roberts rappelle aux femmes que personne ne saura pour qui elles ont voté. Transmettez-le. pic.twitter.com/XALnryVPNm – Shannon Watts (@shannonrwatts) 28 octobre 2024

« Si je découvrais qu’Emma allait à l’isoloir et tirait le levier pour Harris, c’est la même chose que d’avoir une liaison », a déclaré Watters au reste du panel. «Cela viole le caractère sacré de notre mariage. Que me cache-t-elle d’autre ? Pourquoi ment-elle ?

« Pourquoi te mentirait-elle? » » a demandé sa collègue panéliste Jeanine Pirro.

« Pourquoi ferait-elle cela et voterait-elle pour Harris ? Pourquoi dirait-elle qu’elle votait… Si je l’attrapais et qu’elle disait ‘Je t’ai menti ces quatre dernières années’ », a-t-il ajouté.

« C’est fini, Emma! » » dit Watters d’un ton moqueur. « Ce serait le jour J ! »

La publicité, produite par le groupe politique Vote Common Good, soutenu par les chrétiens, a fait face à des réactions négatives en ligne de la part d’électeurs conservateurs et d’experts qui affirment qu’elle encourage les gens à mentir à leurs partenaires.

Jesse Watters a déclaré que sa femme voterait pour Harris équivaudrait à avoir une liaison (Capture d’écran / Fox News)

Apparaissant dans l’émission SiriusXM de Megyn Kelly, le commentateur et activiste de droite Charlie Kirk a déclaré que Harris « a besoin que les gens mentent à leurs maris, ce dont ils font la promotion… Je trouve toute cette campagne publicitaire si répugnante. C’est tellement désastreux… C’est l’incarnation de la chute de la famille américaine.»

«Je pense que c’est tellement dégoûtant. Je pense que c’est tellement nauséabond de voir cette femme porter le chapeau américain. Elle vient avec son adorable mari, qui travaille probablement d’arrache-pied pour s’assurer qu’elle puisse… avoir une belle vie et subvenir aux besoins de la famille », a-t-il ajouté.

«Et puis elle lui ment en disant: ‘Oh ouais, je vais voter pour Trump.’ Et puis elle vote pour Kamala Harris comme son petit secret dans l’isoloir. Kamala Harris et son équipe pensent qu’il y aura des millions de femmes qui porteront préjudice à leur mari, et ce, d’une manière qui ne sera pas détectable dans les sondages.»

Vote Common Good, une organisation à but non lucratif qui encourage les croyants à voter en toute bonne conscience, a défendu la publicité.

« Les gens savent à quel point la pression s’exerce sur les électeurs, et pas seulement sur les femmes », a déclaré le directeur général Doug Pagitt. « Il y a tellement de Pression, surtout au sein de la Communauté Religieuse, pour que personne ne se détache. »

La controverse autour de la publicité survient alors que l’ancien président Donald Trump a déclaré qu’il « protégerait » les femmes, que cela « leur plaise ou non ».

« J’ai dit: ‘Eh bien, je vais le faire, que cela plaise ou non aux femmes' », a déclaré Trump mercredi soir dans le Wisconsin. « Je vais les protéger. »

La campagne Harris a saisi l’occasion, avec Harris en écrivant sur X : « Donald Trump pense qu’il devrait prendre des décisions sur ce que vous faites de votre corps. Que cela vous plaise ou non.