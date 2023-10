L’animateur de FOX News, Jesse Watters, se prononce sur la cote d’approbation « la plus basse » du président Biden pour sa présidence, selon un sondage Gallup, sur « Jesse Watters Primetime ».

LE DÉPARTEMENT D’ÉTAT DE BIDEN INCENDIÉ EN LIGNE À SUIVRE LE POST DE LA «JOURNÉE DE SENSIBILISATION À L’INTERSEX»

JESSE WATTERS : Joe Biden s’est peut-être déclaré président en temps de guerre, mais tout indique qu’il est président pour un seul mandat. Sa cote de popularité est désormais au plus bas de sa présidence, 37%, chez Gallup – 37%. Le guerre en Israël, auquel Biden s’est politiquement associé, nuit à son soutien auprès des démocrates. Les jeunes démocrates, qui ne sont pas trop chauds envers Biden pour commencer, associent la question israélienne à la justice sociale et se rangent fermement du côté de Biden. Le groupe du Hamas est un énorme casse-tête ; non seulement de jeunes démocrates, mais aussi des minorités, qui se retournent désormais contre Biden à cause de son soutien à Israël. Les Américains musulmans se déchaînent contre Biden, et le Michigan en compte beaucoup. Trump est désormais à égalité avec Biden dans le Michigan, et toute érosion du soutien musulman dans le Michigan peut coûter à Biden la Maison Blanche.

Biden a perdu 11 points avec les démocrates au niveau national et avec deux guerres et une inflation record, la saison des undercards s’ouvre. Kamala Harris et Gavin Newsom se disputent leur position. Newsom est en Chine, se serrant la main avec Xi et conduisant des véhicules électriques chinois et Kamala fait une grande interview sur “60 Minutes” juste après le match des Chiefs, grosse opportunité pour Kamala. Elle peut vraiment se renommer pour la 11ème fois.

Mais CBS a publié quelques extraits teaser. Pas bon. Ils savent Kamala et Biden ne parlent pas. Joe saute tous leurs déjeuners et l’envoie dans la direction opposée chaque fois qu’il y a un événement majeur. Il lui lance quelques projets qu’il sait qu’elle n’arrive pas à comprendre et lui laisse prendre tous les messages de la presse. Mais Kamala dit qu’ils sont les meilleurs amis.

Kamala ne pense même pas aux élections, mais il y a un gars qui y pense. Newsome est toujours en Chine et il passe un moment inoubliable. Les Chinois ont emmené Gavin dans tous leurs endroits spéciaux. Ils lui montrèrent deux arbres qui se tordaient en un seul. Ils ont dit que cela symbolisait notre besoin de collaborer. Ensuite, ils lui ont montré une statue de lion, qui symbolise la force de la Chine, puis Newsome s’est rendu à la Cité interdite à Pékin.

Il a fallu un ancien palais impérial en Chine pour Humble Newsome. C’est bien, mais rien n’a eu un impact plus profond sur le cœur de Gavin que la Grande Muraille de Chine. Newsom a été témoin de l’un des exemples les plus anciens du fonctionnement des murs.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS