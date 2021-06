Jesse Tyler Ferguson s’est fait enlever un cancer de la peau, partage un rappel SPF

Jesse Tyler Ferguson partage un rappel important après avoir retiré « un peu de cancer de la peau » de son cou.

Dans un post sur Instagram lundi, la star de « Modern Family », 45 ans, a exhorté ses abonnés à se rendre régulièrement chez un dermatologue et à porter un écran solaire.

« Rappel de rester à jour sur vos contrôles dermatologiques… surtout si vous êtes juste comme moi. Je finis toujours par me faire prendre quelque chose, chaque fois que j’y vais », a-t-il écrit. « Aujourd’hui, ils ont pris un peu de cancer de la peau qu’ils ont trouvé. Ne vous inquiétez pas, je l’ai eu tôt et ça va aller. 🔪 (et portez de la crème solaire ! SPF 1000 pour moi !)

Sur la photo, vous pouvez voir un pansement recouvrant une partie de son cou juste en dessous de son oreille.

Son mari Justin Mikita a écrit dans la section des commentaires : « Je dois te garder pour toujours. Rendez-vous dermato une fois par mois ! »

D’autres sont intervenus pour remercier Ferguson pour le rappel de protection solaire.

Zooey Deschanel a écrit : « SPF un million !!! Et des chapeaux – tellement de chapeaux ! »

L’acteur Rory O’Malley a écrit : « Ravi que vous alliez bien. Merci pour le rappel, mon ami roux. »

Les experts soulignent également l’importance d’une utilisation adéquate du SPF et d’une application appropriée.

Le Dr Barry D. Goldman, instructeur clinique au Cornell New York-Presbyterian Hospital, a déclaré à USA TODAY en mars que 80 à 90 % de tous les cancers de la peau se situent sur le visage et le cou.

« J’ai vu de nombreuses tumeurs sur les paupières ou autour des yeux, le front. Fondamentalement, tout le visage doit être couvert … Nous pensons que tout le visage est une zone à haut risque de cancer de la peau », a-t-il déclaré.

Le Dr Samer Jaber, également dermatologue, conseille à ses patients de Washington Square Dermatology d’utiliser un écran solaire tous les jours sur l’ensemble du visage.

« Nous savons que l’utilisation régulière d’un écran solaire sur le visage prévient à la fois contre le cancer de la peau et est idéale pour lutter contre le vieillissement, prévenir les rides et la décoloration sur le visage », a-t-il déclaré, ajoutant qu’il est également important de porter un SPF les jours sans soleil depuis UVA. les rayons peuvent pénétrer les nuages ​​et les fenêtres.

Le Dr Caroline Robinson, dermatologue et fondatrice de Tone Dermatology, a ajouté qu’il devrait également être appliqué sur toutes les autres zones découvertes, y compris le cou, les oreilles et les mains.

« L’American Academy of Dermatology recommande d’appliquer 1 verre à liqueur de crème solaire pour couvrir tout le corps, dont environ 1/2 cuillère à café couvrira le visage et le cou. Votre crème solaire doit avoir au moins un FPS 30, à large spectre protégeant à la fois des UVA et Résistant aux rayons UVB et à l’eau », a-t-elle ajouté. « Il doit être porté quotidiennement, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur et réappliqué pendant la journée, surtout à l’extérieur. »

En plus de la crème solaire, l’American Academy of Dermatology Association suggère de rechercher de l’ombre le cas échéant, ainsi que de porter des vêtements de protection solaire, notamment des chapeaux à larges bords, des manches longues et des lunettes de soleil.

L’association encourage également les patients à consulter un dermatologue certifié s’ils remarquent des taches nouvelles ou suspectes sur la peau, ou quelque chose qui change, des démangeaisons ou des saignements.

Afin de remarquer tout changement, l’association dit qu’il est bénéfique de prendre l’habitude de vérifier votre peau tous les mois.

