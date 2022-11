Jesse Tyler Ferguson et Justin Mikita accueillent le bébé 2 via une mère porteuse – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : ZUMAPRESS.com/MEGA

Jesse Tyler Ferguson et Justin Mikita sont maintenant papas deux fois ! La Famille moderne L’acteur de 47 ans et son mari avocat de près d’une décennie, 37 ans, se sont rendus sur Instagram pour partager une douce annonce conjointe le mardi 15 novembre. une, Sullivan Louis Ferguson-Mikita“, a écrit le couple à côté d’une photo du bébé dans une combinaison Empires. « Un merci spécial à @drshahinghadir pour nous avoir aidés à faire grandir notre famille et notre incroyable mère porteuse et toutes les infirmières et médecins. Nous sommes ravis d’être une famille de quatre personnes. Jesse a terminé le message avec un cri au spectacle en direct de Broadway primé aux Tony Awards dans lequel il a joué, Sortez-moi.

Les fans ont afflué dans la section des commentaires pour féliciter le couple pour leur adorable nouveau-né. « Une nouvelle incroyable !!! Bienvenue à Sullivan et félicitations aux parents et au grand frère », a écrit un adepte, tandis qu’un autre a réagi:« Vous NE POUVEZ PAS être SÉRIEUX avec ce PETIT BODY !!! Omg omg omg félicitations omg », aux côtés de rangées d’emojis qui pleurent. « Des nouvelles absolument merveilleuses !!! Félicitations à la nouvelle famille de quatre personnes », a commenté un troisième aux côtés d’emojis et de cœurs de biberons.

Baby Sullivan rejoint son grand frère Beckett Mercer Ferguson-Mikitaqui a rejoint la famille de haut niveau le 7 juillet 2020. « Jesse et Justin ont accueilli leur petit paquet de joie Beckett Mercer Ferguson-Mikita le 7 juillet 2020 », a déclaré le représentant de Jesse Personnes revue à l’époque. “Les nouveaux parents sont ravis et excités pour ce nouveau voyage en tant que famille de trois.”

Alors que tout n’est qu’amour pour le moment, Jesse s’est un jour hilarant sur les réalités de la parentalité avec un nouveau-né. “Je suis surpris de voir à quel point je ne suis pas affecté quand il vomit sur moi”, a-t-il déclaré en mars 2021, par PERSONNES. “Si je voyais cela arriver à quelqu’un d’autre, j’aurais probablement des hauts et des bas, mais quand il le fait sur moi, ça va. Il a uriné sur moi et ça ne me dérange pas. C’est probablement la chose la plus surprenante !

Jesse et Justin se sont mariés le 20 juillet 2013, lors d’une immense cérémonie étoilée à laquelle assistaient Rebecca Romijn, Julie Bowen, etIsaac Mizrahientre autres.