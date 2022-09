Jesse Powell, un célèbre auteur-compositeur-interprète américain de R&B, est décédé à l’âge de 51 ans. Sa chanson la plus célèbre était la chanson à succès You de 1998, qui a culminé à la 10e place du Billboard Hot 100. Sa mort a été annoncée dans une déclaration de famille, partagé par sa sœur cadette Tamara Powell, qui est également auteur-compositeur-interprète, sur son compte Instagram le 13 septembre.

Elle a posté une note qui disait : “C’est avec le cœur lourd que nous annonçons le décès de notre fils, frère et oncle bien-aimés Jesse Powell. Il est décédé paisiblement dans sa maison de Los Angeles. La famille demande de l’intimité en ce moment car nous pleurons cette perte énorme et célébrons son héritage.”

La déclaration concluait: “Jesse aimait la musique et il aimait particulièrement ses fans qui l’ont soutenu tout au long de sa carrière. Nous voulons que vous sachiez tous que vous signifiiez le monde pour lui” et a été signé en tant que famille Powell. La cause du décès n’a pas été annoncée par la famille.





Dans un autre article, elle a rendu un hommage émouvant à son frère en partageant un extrait de sa performance live et en écrivant : “Cette voix ! En plus d’être l’un des meilleurs chanteurs R&B masculins, tu étais le meilleur grand frère de tous les temps”. . Je t’aimais tellement. Je suis reconnaissant que nous soyons si proches ; tout un gâchis tout le temps. Nous t’adorions absolument “Jet” et notre famille ne sera plus la même sans toi.”





Le regretté chanteur est né à Gary, Indiana, le 12 septembre 1971, dans une famille de musiciens. Ses jeunes sœurs Trina & Tamara se sont produites en tant que groupe de R&B contemporain américain à la fin des années 1990. Sa chanson la plus célèbre “You” figurait sur ses deux premiers albums, Jesse Powell et “Bout It”. Jesse a également sorti d’autres albums nommés JP et Jesse.