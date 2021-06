Breaking Bad a été l’une des émissions de télévision les plus populaires au fil des ans. Des critiques aux fans, c’est la seule émission dont la plupart des gens conviennent qu’elle est inégalée. L’émission comportait de nombreuses séquences qui montraient Walter H. White (Bryan Cranston, à l’avant) et Jesse Pinkman (Aaron Paul) dans de véritables laboratoires de fortune, en train de cuisiner de la méthamphétamine. Même si Walter H. White est professeur de chimie et met l’accent sur la «science» derrière la cuisson d’une drogue illégale, elle reste au cœur de celle-ci, cuisiner et vendre des drogues, et non glorifier la chimie.

Les créateurs de l'émission pourraient être surpris, cependant, comme « Jesse », équipé d'un équipement de laboratoire complet et tenant un bécher à la main, figure maintenant sur la couverture d'un livre de chimie. Oui, on ne plaisante pas. L'utilisateur de Reddit @SteelTurtle34 a partagé une image d'un livre de chimie qui avait Aaron Paul comme Pinkman sur sa couverture sur le subreddit r/facepalm. Selon le PO, le livre vient du Sri Lanka.

La couverture montre Pinkman en tenue de laboratoire complète, dans une photo de l’émission où il a aidé Walter à fabriquer de la méthamphétamine et à tenir un bécher. La substance dans le bécher est maintenant visible dans le couvercle.

Au fur et à mesure que le message devenait viral, les gens ont commencé à donner leur point de vue hilarant sur la couverture.

Créée par Vince Gilligan, « Breaking Bad » est l’une des émissions de télévision américaines les plus populaires diffusées de 2008 à 2013. Elle a remporté 16 Primetime Emmys. L’émission implique un professeur de chimie du secondaire diagnostiqué d’un cancer du poumon qui se tourne vers la fabrication et la vente de méthamphétamine avec un ancien élève dans le but d’assurer l’avenir de sa famille.

Les fans de Breaking Bad sont obsédés par la série depuis longtemps depuis sa fin, en particulier en trouvant des références dans tout : y compris lorsqu’une mouche a atterri sur la tête de Mike Pence. Le camée de la mouche a été un succès instantané en ligne et c’était le seul sujet auquel les internautes se souciaient. C’est à ce moment-là que les fans de la série dramatique Breaking Bad sont arrivés sur Twitter et se sont immédiatement rappelé un épisode notoirement polarisant parmi les critiques d’une création par ailleurs presque parfaite de Vince Gilligan.



