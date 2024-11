Jesse Metcalfe révèle les avantages des rencontres en dehors du monde du divertissement

Jesse Metcalfe sort avec Hélène Immel depuis 2023

Jesse Metcalfe dit que sortir avec quelqu’un qui n’est pas issu de l’industrie du divertissement est un bon équilibre.

Metcalfe et sa petite amie Hélène Immel ont assisté à la première de KOOZA du Cirque du Soleil, où le Femmes au foyer désespérées alun.

« C’est toujours un bon équilibre pour quelqu’un dans ce business fou de sortir avec quelqu’un en dehors de l’industrie du divertissement », a déclaré Metcalfe à People.

Le John Tucker doit mourir La petite amie de la star a sorti de la musique sous le nom de scène Lenachka, mais travaille désormais dans le secteur immobilier.

Le couple se fréquente depuis 2023 et est devenu officiel sur Instagram à l’occasion du 45e anniversaire de la star l’année dernière. Immel a partagé une photo du duo en écrivant : « Voici de nombreuses autres randonnées avec vous. Joyeux anniversaire bébé @realjessemetcalfe.

Lors de l’événement, Metcalfe a également révélé qu’il n’avait pas regardé son émission à succès. Femmes au foyer désespérées depuis sa diffusion.

« Cela fait une minute – probablement quand il a été diffusé », a-t-il admis.

Il a également expliqué à quel point l’entraînement lui était bénéfique, en disant : « Oui, je pense que je suis en meilleure forme maintenant. J’avais en quelque sorte ce physique jeune et plus mince. Depuis, j’ai pris quelques kilos, mais dans le bon sens.

« La chose la plus importante à propos [working out] pour moi, c’est que ça me permet de garder l’esprit clair », a déclaré l’ancien de Dancing With the Star. « Les jours où j’ai une matinée chargée et où je n’arrive à la salle de sport que l’après-midi, je peux le ressentir. »

Jesse Metcalfe a ajouté : « C’est un moyen de réduire le stress, et cela a toujours été un point d’ancrage pour moi, vous savez, depuis que j’ai commencé à m’entraîner quand j’avais 14 ou 15 ans. »