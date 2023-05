Jesse McFadden aurait envoyé un texto à la mère de la victime se faisant passer pour une adolescente assassinée, selon la famille

Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit sur les États-Unis envoyé directement dans votre boîte de réception chaque matin en semaine Inscrivez-vous à notre bulletin d’information gratuit par e-mail du matin aux États-Unis

Les parents de l’un des adolescents tués par Jesse McFadden ont déclaré qu’ils pensaient que le pédophile condamné leur avait envoyé un texto en se faisant passer pour leur fille avant que la police ne découvre lundi sept corps sur sa propriété de l’Oklahoma.

Les autorités de l’Oklahoma ont confirmé mercredi que la propriété Henryetta de McFadden avait été le théâtre d’un meurtre-suicide. Les enquêteurs ont déterminé que Jesse McFadden, 39 ans, avait abattu sa femme Holly Guess, 35 ans, et ses enfants Rylee Elizabeth Allen, 17 ans; Michael James Mayo, 15 ans; et Tiffany Dore Guess, 13 ans.

Les amis des enfants, Ivy Webster, 14 ans, et Brittany Brewer, 15 ans, ont également été tués. McFadden a ensuite mis en scène la scène macabre et a retourné l’arme contre lui-même, selon les autorités.

Ivy et Brittany étaient allées chez les McFadden pour une soirée pyjama avec Tiffany ce week-end et prévoyaient d’aller nager dans un ranch à McAlester mais ne se sont jamais présentées. Dans une interview avec NouvellesNationla mère d’Ivy, Ashleigh Webster, a déclaré qu’elle croyait maintenant que la dernière conversation qu’elle avait eue avec sa fille était en fait McFadden prétendant être l’adolescente.

« J’ai reçu un message le lendemain matin, dimanche matin, c’était son téléphone, mais je ne crois plus que ce soit d’elle disant qu’ils allaient à McAlester et qu’elle rentrerait plus tard », a déclaré Mme Webster.

Justin Webster, le père d’Ivy, a également déclaré: « Nous pensons que Jesse a écrit cela et que c’était probablement déjà arrivé à ce moment-là. »

Une alerte Amber a été émise pour retrouver Ivy et Brittany après qu’elles ne soient pas rentrées chez elles dimanche à 17 heures comme elles l’avaient prévu. Les deux adolescents ont été vus pour la dernière fois vers 1 h 30 du matin lundi en train de voyager avec Jesse McFadden – un violeur reconnu coupable qui figurait sur le registre des délinquants sexuels de l’État – dans une camionnette Chevrolet blanche.

La mère d’Ivy a déclaré à KJRH que le suivi du téléphone portable de sa fille avait été désactivé et a déclaré qu’il était différent de sa fille de ne pas répondre aux messages ou aux appels.

McFadden devait être jugé pour des accusations d’abus sexuels sur des enfants le jour où les autorités ont fait la macabre découverte.

Les proches des victimes ont exprimé leur incrédulité après avoir appris que McFadden faisait face à de nouvelles accusations de racolage et d’abus sexuel d’enfants après avoir été surpris en train d’utiliser un téléphone portable de contrebande pour échanger des photos nues avec un mineur en 2016, alors qu’il purgeait une peine de 20 ans pour le viol d’un autre adolescent.

Les filles disparues Brittany Brewer, 15 ans, à gauche, et Ivy Webster, 14 ans, à droite, ont été retrouvées mortes dans l’Oklahoma en mai 2023 (Famille Brewer / Famille Webster via Facebook)

Après sa libération anticipée en octobre 2020, McFadden a été arrêté le mois suivant, puis libéré moyennant une caution de 25 000 $ en attendant son procès, qui a été retardé à plusieurs reprises, en partie à cause de la pandémie de Covid-19.

« Il n’y a aucune raison pour qu’un monstre soit relâché », a déclaré M. Webster à NewsNation. « Si je pouvais raconter l’histoire d’Ivy et amener nos responsables gouvernementaux et tout le monde à parler à voix haute du maintien de ces pédophiles en prison. Le registre sexuel ne fonctionne pas. Ca ne fonctionne pas du tout. »

Les parents d’Ivy et de Brittany ont déclaré qu’ils ne savaient pas que McFadden avait été reconnu coupable de viol sur mineur, tandis que la mère de Guess a déclaré qu’elle ne l’avait découvert que très récemment.

La victime de viol de McFadden en 2003, Krystle Strong, a également déclaré L’indépendant plus tôt cette semaine qu’elle avait tenté d’empêcher sa libération anticipée.

Cette photo non datée fournie par Janette Mayo montre de gauche à droite Tiffany Guess, Michael Mayo et Rylee Elizabeth Allen

« J’ai appelé la prison », a déclaré Mme Strong. «Je crois que j’ai laissé un message vocal et essayé d’être transféré et j’ai continué à me faire embobiner. Je leur ai dit : ‘Écoutez, je vous ai appelé plusieurs fois au fil des ans pour essayer d’obtenir des mises à jour et j’ai vu que vous allez toujours le laisser sortir même après avoir trouvé de la pornographie juvénile de contrebande sur son téléphone. Si cela ne montre pas que quelqu’un n’est pas réhabilité, alors je ne sais pas quoi d’autre le ferait.

L’ancien compagnon de cellule de McFadden, James Fleming, a déclaré qu’il avait également tenté d’avertir le service de police d’Henryetta à propos de McFadden en février de cette année. Captures d’écran de ce qui semble être une conversation entre lui et la page Facebook du département montrent que Fleming a décrit McFadden comme un « prédateur aux infractions multiples ».

Un porte-parole du département de police d’Henryetta a déclaré L’indépendant que l’adresse de McFadden était située dans une partie non constituée en société du comté d’Okmulgee, où son enregistrement était à jour, et renvoyé au département de police d’Okmulgee.