Jesse Marsch s’exprime sur l’avenir de Jack Harrison à Leeds

L’entraîneur-chef de Leeds United, Jesse Marsch, a fait le point dimanche sur l’avenir de l’ailier vedette Jack Harrison.

Le nom de l’attaquant Harrison, bien sûr, a pris sa place au premier plan des gros titres dans le West Yorkshire cet été.

Cela vient au milieu des suggestions selon lesquelles, malgré le départ de son compatriote Raphinha, le joueur de 25 ans pourrait être en mouvement, au milieu de l’intérêt du nouveau Newcastle United.

Harrison vient de terminer une autre campagne solide la dernière fois, qui l’a vu accumuler huit buts depuis sa place sur l’aile gauche, en 35 apparitions en Premier League.

Jack Harrison attrape son deuxième et Leeds repasse devant, quelques instants après que Jarrod Bowen ait égalisé pour West Ham! 💪 pic.twitter.com/nvul9xW25w

S’adressant aux médias dimanche, il n’a donc pas été surprenant que le sujet de l’avenir de l’ancien joueur de Manchester City ait été posé à nul autre que le manager Jesse Marsch.

Le patron de Leeds, cependant, n’a pas tardé à mettre fin aux spéculations entourant le nom de Harrison, assurant que les Peacocks “comptent sur lui” pour la saison à venir.

“Il y a toujours eu de l’intérêt pour Jack, comme beaucoup de nos joueurs”, a expliqué Marsch aux médias à la suite de la défaite de pré-saison de son équipe contre Aston Villa. « Mais je sais que Jack est aussi très heureux ici – et qu’il a fait du très bon travail, qu’il est une grande partie de ce que nous faisons.

“Bien sûr, il y a toujours des possibilités que de grosses offres de transfert arrivent, et les clubs doivent ensuite décider comment cela s’intègre et quelles sont les meilleures options pour aller de l’avant, mais, pour moi, Jack Harrison est une grande partie de nos plans pour aller de l’avant – et nous Je compte sur lui cette saison, c’est sûr.