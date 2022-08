Jesse Marsch reste au sol malgré le début de saison impressionnant de Leeds

Jesse Marsch a tenté de freiner les attentes croissantes à Elland Road après le début impressionnant de Leeds en Premier League.

Leeds se rendra à Brighton samedi, troisième du classement après la victoire accrocheuse de la semaine dernière contre Chelsea, mais l’entraîneur-chef Marsch reste ancré.

L’Américain a déclaré : « À la minute où vous pensez que vous allez bien, vous serez frappé au visage. Nous en sommes très conscients.

“Nous devons rester concentrés sur le laser et pleinement concentrés sur l’amélioration et la maximisation de notre potentiel chaque jour.”

Leeds a poursuivi son début de championnat sans défaite en trois matchs en battant ses rivaux du Yorkshire Barnsley 3-1 mercredi soir pour atteindre le troisième tour de la Coupe Carabao après avoir apporté neuf changements à leur formation de départ.

“Avant le match (de Barnsley), j’ai dit de fermer la porte à ce résultat (de Chelsea) car cela ne signifie rien pour le prochain match”, a déclaré Marsch.

“J’ai entendu des gens dire que c’était une référence après le match (de Chelsea), mais je ne pense pas autant que ça.

“La marge d’erreur est si mince, la ligne est si mince entre le succès et l’échec. Nous devons juste savoir que nous pouvons jouer à un certain niveau et continuer à avoir envie et envie de nous améliorer encore.

“Je crois que nous avons cela en nous et c’est le but, ne jamais s’arrêter.”

Marsch, qui a dirigé Leeds vers la sécurité de haut vol lors de la dernière journée de la saison dernière, a déclaré qu’il était “dangereux” de commencer à parler d’attentes.

“Il est beaucoup plus utile de parler de match en match”, a-t-il déclaré. « C’est toujours le cas, mais évidemment quand on a l’une des meilleures équipes de la ligue, on peut rêver de titres.

“Pour nous, il s’agit plus de savoir si nous pouvons vraiment avoir un environnement solide, que tout le monde soit en bonne santé et performant, être en mesure d’avoir des options à chaque poste, à chaque instant pour chaque match, et de performer à notre meilleur niveau à chaque match.

“Si nous faisons cela, je pense que nous pouvons prendre beaucoup de points et nous pouvons alors commencer peut-être, dans quelques semaines ou quelques mois, à parler de milieu de tableau ou de top 10, mais nous n’en sommes pas encore là pour moi.”

Patrick Bamford espère faire son dernier retour de blessure à Brighton, où il devrait débuter sur le banc.

Bamford, qui a raté la majeure partie de la saison dernière après une succession de blessures, a été retiré lors du récent match nul à Southampton en raison d’une entorse à l’aine.

Le skipper Liam Cooper est en lice pour sa première apparition en Premier League de la saison. Il a joué les 45 premières minutes contre Barnsley après s’être remis d’une blessure à Achille.