Jesse Marsch pourrait être plus attiré par le travail monégasque que l’USMNT

L’ancien entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, pourrait avoir une grande décision à prendre dans les semaines à venir. L’Américain serait un candidat potentiel pour le poste vacant dans l’équipe nationale masculine des États-Unis. Cependant, des rapports affirment maintenant que l’entraîneur est également surveillé par la partie française de Monaco.

CBS Sports rapporte que le club français devrait procéder à un changement de direction cet été. Monaco occupe actuellement une décevante sixième place au classement de la Ligue 1. Il reste cependant un match de plus au programme. Avec une victoire contre Toulouse samedi, Monaco pourrait atteindre la quatrième place du classement final. Cela dépend bien sûr des résultats des autres équipes ce week-end.

Les rumeurs de Jesse Marsch pourraient se réchauffer avec le prochain résultat de Monaco

Néanmoins, l’échec à obtenir une place européenne coûtera très probablement son poste à l’actuel entraîneur Philippe Clément. Le média affirme que Marsch est considéré comme un candidat solide pour éventuellement remplacer Clément. Monaco n’a remporté qu’une seule victoire lors de ses six derniers matches de championnat.

Le club français serait sûrement un endroit attrayant pour Marsch. Monaco est régulièrement l’un des meilleurs clubs de Ligue 1 et figure généralement dans une compétition continentale. La direction de l’équipe n’a pas non plus peur de dépenser de l’argent pour les transferts entrants.

Marsch a été licencié par Leeds en février après que le club soit tombé au 15e rang du classement de la Premier League. Cependant, l’équipe a chuté encore plus bas au classement après le départ de l’Américain. Leeds a été relégué de l’élite anglaise le week-end dernier après avoir terminé 19e du tableau.

Le football américain piétine à la recherche d’un nouvel entraîneur-chef

Passer potentiellement d’une équipe de relégation à une équipe française de qualité serait certainement une décision positive. Le processus d’embauche extrêmement lent de US Soccer pourrait également aider Marsch à prendre une décision plus facile. L’USMNT est sans entraîneur-chef permanent depuis des mois maintenant et une décision finale ne devrait pas être prise avant la fin de l’été. En supposant que Monaco cible bientôt Marsch, il ne pourra peut-être pas laisser passer l’occasion.

