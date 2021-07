Jesse Marsch, nouveau patron du RB Leipzig

Le nouveau manager du RB Leipzig, Jesse Marsch, a déclaré qu’il était un leader plus confiant et assuré que lorsqu’il avait rejoint le FC Salzburg il y a deux saisons.

Alors que la pré-saison n’avait que deux jours, Marsch a déclaré aux journalistes que sa maîtrise de l’allemand et sa capacité à s’adapter à une culture différente – sans parler des quatre trophées qu’il a remportés en Autriche – n’a fait qu’accroître sa confiance en ses capacités et ses méthodes.

« Entraîner dans une langue différente et entraîner dans une culture différente et avec un nouveau groupe de joueurs et une nouvelle base de fans, je vais être honnête, j’étais un peu nerveux », se souvient Marsch à propos de sa première saison à Salzbourg.

« J’espérais vraiment qu’ils m’accepteraient jusqu’au bout, mais je n’étais pas totalement sûr. Je pense que maintenant avec la nouvelle langue et plus d’expérience, j’ai également pris confiance en qui je suis et comment je dirige et je ‘ J’ai ajouté cela à qui je suis. Certes, la confiance de jouer en Ligue des champions et d’avoir du succès à des niveaux très élevés de football a davantage intégré ma façon de penser et la façon dont je traite les gens et la confiance en qui je suis en tant que entraîneur et en tant que leader. »

Marsch a réussi à chaque étape de l’organisation de Red Bull, gérant les New York Red Bulls pendant quatre saisons avant de rejoindre Leipzig en tant qu’assistant en 2018, puis de gérer Salzbourg pendant deux campagnes. Le défi auquel il est confronté avec Leipzig est un peu différent de ceux qu’il a affrontés en Autriche. Avec Salzbourg, son équipe était l’éternelle championne. Maintenant avec Leipzig, il essaiera de battre le Bayern Munich, qui a remporté neuf titres de champion consécutifs, de son perchoir au sommet de la Bundesliga.

« Il y a des niveaux ici en Europe, et c’est généralement lié aux ressources et au fait que la différence de ressources est très différente ici de ce qu’elle est en arrière [in MLS], ce qui rend également les attentes très différentes », a-t-il déclaré. « Vous devez donc gérer toutes ces choses – en interne et en externe – de la bonne façon pour vraiment donner à votre équipe la meilleure chance de travailler tranquillement et de réaliser toutes les choses qui vous croyez qu’ils peuvent. C’est donc l’essentiel du travail d’être ici en Europe et d’essayer d’être un bon manager pour de bons clubs. »

Marsch a cherché à minimiser un peu l’idée qu’il porte le drapeau des entraîneurs américains qui souhaitent travailler à l’étranger. Il n’est même pas le seul Américain à gérer la Bundesliga, avec Pellegrino Matarazzo de Stuttgart l’autre. Son approche est que s’il met le travail, le succès suivra.

« La meilleure façon de représenter notre football à la maison, et la fierté que j’ai d’être Américain et d’être une grande partie de la MLS et qui est une grande partie de mon histoire, est juste d’honorer ce que je pense doit être fait et de essayer de travailler aussi dur que possible », a-t-il déclaré. « J’apprécie que les gens fassent attention, et j’apprécie que les gens suivent ce que je fais ici. Mais encore une fois, j’essaie juste de me présenter au travail tous les jours, de faire mon travail du mieux que je peux, de représenter les équipes et les joueurs et les clubs pour lesquels je travaille et les bases de fans. Lorsque nous le faisons efficacement en tant que groupe, cela se reflète généralement bien sur l’entraîneur. «

Marsch s’est forgé la réputation d’aider au développement de jeunes joueurs, notamment Erling Haaland du Borussia Dortmund et Dayot Upamecano, nouvelle recrue du Bayern Munich. Cela inclut le développement des joueurs d’une manière qui va au-delà de leurs performances sur le terrain.

« Mon objectif principal sera de faire ressortir le meilleur d’eux en tant que personnes d’abord et de les encourager à se donner tout ce qu’ils ont les uns aux autres de la bonne manière », a-t-il déclaré. « Et puis, pouvoir travailler avec qui ils sont en tant que joueurs est une joie. Même si nous avons eu deux jours d’entraînement maintenant, c’est vraiment excitant de voir quelles sont les possibilités et j’ai déjà une image de la façon d’aider bon nombre de ces joueurs pour devenir encore meilleurs. »

Un joueur qui finira par travailler sous Marsch est Caden Clark, qui est actuellement prêté aux Red Bulls de New York après avoir été transféré à Leipzig plus tôt cette année.

« Vous pouvez voir qu’il a de l’énergie, qu’il a des compétences et qu’il a confiance en lui », a déclaré Marsch à propos de Clark. « C’est à la limite de l’arrogance, mais c’est aussi enraciné dans la confiance en qui il est et en quoi il est. C’est toujours pour moi le meilleur point de départ. »