Jesse Marsch n’était pas la bonne personne pour Leeds United

Leeds United a limogé Jesse Marsch cette semaine avec le club assis fermement dans une relégation en 16e position. C’était moins d’un an après l’arrivée de l’Américain à Elland Road. À l’époque, Leeds était dans une position similaire. Cependant, Marsch a aidé à propulser Leeds vers la survie la saison dernière en Premier League.

Cependant, il n’a pas réussi à mettre en œuvre suffisamment de changements pour offrir à Leeds plus de confort dans l’élite anglaise. Le problème était les buts saignants de Leeds United. Après 20 matchs sous Marsch, Leeds a concédé 34 buts. Seuls Bournemouth, Southampton, Nottingham Forest et Leicester City ont plus de buts contre.

Une grande partie de la stratégie de Marsch repose sur le pressing, forçant les joueurs sous pression et frappant rapidement les adversaires. Cette tactique a fait des jeux passionnants, bien sûr. Leeds était dans un match nul ou un but dans six des sept derniers matchs de Premier League sous Jesse Marsch. Le seul problème était que Leeds United ne gagnait pas ces matchs. Une défaite d’un but à Tottenham, Aston Villa et Nottingham Forest a aggravé trois nuls.

Il suit une tendance qui remonte à son arrivée en Angleterre. Au cours de sa quasi-année en Premier League, Marsch a entraîné 32 matchs. Il n’a remporté que huit de ces matchs, en a fait match nul neuf et en a perdu 15 autres. Ce nombre de points par match d’un peu plus d’un est lamentable, même dans la Premier League très disputée. De plus, il serait facile de dire que Marsch n’avait pas le soutien des dirigeants de Leeds. Le contraire est vrai.

Manque d’amélioration de Leeds United sous Jesse Marsch

Leeds a fait un certain nombre de signatures clés cet été et cet hiver dans le but d’aider le manager américain. Notamment, au moins pour certains cercles, Tyler Adams et Brenden Aaronson sont arrivés respectivement du RB Leipzig et de Salzbourg. Marsch, un ancien entraîneur de ces deux clubs, a persuadé Leeds de dépenser plus de 50 millions de dollars pour deux Américains de 23 ans et moins.

Au total, sept joueurs sont venus sous la supervision de Jesse Marsch qui ont coûté individuellement plus de 12 millions de dollars. Fait intéressant, le plus réussi semble être Wilfried Gnoto, le moins cher du groupe à un peu plus de 5 millions de dollars.

Georginio Rutter est arrivé en hiver en tant qu’arrivée record du club basée sur les frais de transfert. Tout comme Weston McKennie prêté par la Juventus. Certes, ces joueurs avaient peu de temps pour aider Marsch à sauver son emploi.

Cependant, malgré de lourdes dépenses dans la fenêtre de transfert, Leeds a eu du mal à faire la différence. Ils ont montré un aperçu dès le début, récoltant sept points lors des trois premiers matchs de la campagne.

Cependant, cela pourrait ajouter de la pression sur le côté pour effectuer régulièrement. Jermaine Beckford, un ancien joueur qui a fait plus de 125 apparitions avec Leeds, dit que la pression peut monter sur les jeunes joueurs avec des frais de transfert élevés.

“Quand [high transfer fees are] le cas, naturellement la pression vient avec ça », a déclaré Beckford sur Generation xG, disponible sur la chaîne de télévision Peacock’s Premier League. “Le niveau d’attente pour les performances, non seulement pour les résultats, les buts marqués et pour que les fans soient excités, ce niveau augmente également. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. »

Ne pas prendre de risques

Le contre majeur en faveur de Marsch était que Leeds n’a tout simplement pas pris ses risques. Bien sûr, Marsch a son mot à dire là-dessus, et la finition peut être améliorée à l’entraînement. L’équipage de Generation xG a raconté le match de Leeds contre Nottingham Forest, le dernier responsable de Marsch.

Dans ce match, Leeds a rassemblé 70% de possession, son plus haut dans un match de Premier League cette saison. Il a eu 10 tirs au total, dont quatre cadrés, le double de Forest. Selon Football Reference, Leeds avait un ratio de buts attendu de 0,9. En d’autres termes, il a clairement raté ses chances.

Comme indiqué, Marsch est un peu à blâmer pour cela, et c’est pourquoi le club l’a limogé à la mi-saison. C’est un geste courant pour les clubs dans la chute de relégation. Cinq des six clubs 15e et moins ont connu des changements de direction cette année. L’exception est David Moyes à West Ham.

Le prochain manager de Leeds hérite d’une situation similaire à celle de Marsch à son arrivée à Elland Road. Avec des joueurs chers dans l’équipe, il n’y a aucune raison pour que Leeds redescende en championnat.

PHOTO : IMAGO / Pro Sports Images