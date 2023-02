Jesse Marsch limogé par Leeds United après une mauvaise série de résultats

Jesse Marsch a été limogé par Leeds après moins d’un an à la tête. Photo de Robbie Jay Barratt – AMA/Getty Images

Jesse Marsch a été limogé en tant que manager de Leeds United après une mauvaise série de résultats, a annoncé le club lundi.

Leeds a subi une défaite décevante dimanche face à ses rivaux de relégation Nottingham Forest, ce qui leur a laissé une place au-dessus des trois derniers de la Premier League.

Une déclaration du club lu lundi: “Leeds United peut confirmer que l’entraîneur-chef Jesse Marsch a été démis de ses fonctions. Jesse a rejoint le club en février 2022 et a joué un rôle déterminant dans le maintien du club en Premier League le dernier jour de la saison dernière. Rene Maric, Cameron Toshack et Pierre Barrieu quitteront également le club.

“Nous tenons à remercier Jesse et son personnel en coulisses pour leurs efforts et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir. Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur-chef est en cours et nous continuerons à tenir les supporters informés au cours des prochains jours.”

Les supporters de Leeds ont exprimé leur frustration envers Marsch pendant et après le match et ont scandé que le manager américain devrait partir.

Le club du Yorkshire n’a remporté que quatre matches de championnat cette saison et est à égalité de points avec Everton, 18e, avec un match en moins.

Marsch est devenu le troisième Américain à entraîner dans la première division anglaise lorsque Leeds l’a nommé en février 2022.

Il a remplacé le favori des fans de Leeds, Marcelo Bielsa, après que le club ait subi une série de résultats difficiles qui l’ont vu se rapprocher de la relégation.

Marsch a aidé le club à éviter la relégation le dernier jour de la campagne 2022-23 avec une victoire de dernière minute à Brentford.

Leeds a remporté des victoires impressionnantes contre Chelsea et Liverpool cette saison, mais n’a pas réussi à trouver de la cohérence et à faire face à une autre bataille pour rester dans la ligue.