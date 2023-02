Jesse Marsch: Leeds limoge l’entraîneur-chef après un an à la tête d’une bataille de relégation en Premier League | Nouvelles du football

Jesse Marsch a été limogé de son poste d’entraîneur-chef de Leeds après un an à ce poste.

Marsch a été licencié avec le club uniquement au-dessus de la zone de relégation sur la différence de buts avant deux rencontres de Premier League avec Manchester United cette semaine.

Le joueur de 49 ans a été nommé successeur de Marcelo Bielsa en février 2022 et a contribué à préserver le statut de Premier League du club, qui a été obtenu avec une victoire spectaculaire lors de la dernière journée à Brentford en mai.

Marsch a ensuite supervisé plus de 140 millions de livres sterling de dépenses au cours des fenêtres de transfert d’été et de janvier, mais Leeds se retrouve du mauvais côté du tableau à la 17e place.

Leeds a annoncé que Michael Skubala, Paco Gallardo et Chris Armas entraîneront l’équipe jusqu’à ce qu’un remplaçant pour Marsch soit trouvé, y compris pour le match de Premier League à Manchester United mercredi.

Skubala a été nommé entraîneur-chef du club U21 en 2022, Gallardo est l’entraîneur de développement et Armas a rejoint en janvier après avoir travaillé auparavant à Man Utd.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



GRATUIT À REGARDER: Faits saillants du match de Premier League entre Nottingham Forest et Leeds – Le dernier match de Marsch en charge



Le dernier match de Marsch aux commandes a été la défaite 1-0 à Nottingham Forest dimanche, qui a prolongé sa séquence sans victoire en Premier League à sept matches.

Leeds a également confirmé que les entraîneurs René Maric, Cameron Toshack et Pierre Barrieu ont également quitté le club.

“Nous voudrions remercier Jesse et son personnel en coulisses pour leurs efforts et leur souhaitons bonne chance pour l’avenir”, a déclaré Leeds dans un communiqué.

“Le processus de nomination d’un nouvel entraîneur-chef est en cours et nous continuerons à tenir les supporters informés au cours des prochains jours.”

S’exprimant après la défaite de dimanche contre Forest dans ce qui s’est avéré être sa dernière interview d’après-match en tant que patron de Leeds, Marsch a déclaré Sports du ciel: “Je suis frustré et déçu.

“Je dois trouver un moyen de tirer le meilleur parti du groupe. Je dois m’assurer que nous ne nous apitoyons pas sur nous-mêmes. Nous devons trouver un moyen de rester forts et de continuer. Mais je prends la responsabilité. J’ai pour trouver un moyen de tirer le meilleur parti de nous pour nous assurer que lorsque nous sommes au top des jeux, nous ne les perdons pas.

“On a l’impression que ça va dans la bonne direction, mais ce n’est pas suffisant. Nous devons en tirer plus.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible



Regardez la dernière interview de Marsch en tant qu’entraîneur-chef de Leeds après la défaite 1-0 de dimanche contre Nottingham Forest en Premier League



Corberan pourrait-il remplacer Marsch à Leeds?

Le journaliste principal de Sky Sports News, Tim Thornton :

“Le seul nom qui a été lié pour le moment est Carlos Corberan, qui faisait partie de la configuration ici lorsque Marcelo Bielsa était aux commandes.

“Il a entraîné les U21 avant d’être promu aux côtés de Bielsa, puis est allé à Huddersfield et a eu du succès avant d’aller à Olympiakos puis à West Brom où il a démarré en courant.

Image:

Carlos Corberan a impressionné en tant qu’entraîneur-chef de West Brom





“Il a un travail en ce moment, donc il reste à voir si Leeds fera une approche, mais c’est le seul nom qui a vraiment émergé pour ce travail.

“Ce que je dirai, c’est que Leeds aura un plan d’urgence. Ils avaient un plan d’urgence lorsque Bielsa a quitté le club il y a un an. Jesse Marsch a été nommé très, très rapidement et ils auront à nouveau un plan d’urgence.

“Ils auront leur candidat en tête et je m’attends à ce qu’ils agissent assez rapidement à ce sujet.”

Les prochains matchs de Leeds en Premier League

8 février : Manchester United (A) – coup d’envoi 20h

12 février : Manchester United (H) – coup d’envoi 14h, en direct Sports du ciel

18 février : Everton (A) – coup d’envoi 15h

25 février : Southampton (H) – coup d’envoi 15h

4 mars: Chelsea (A) – coup d’envoi 15h

11 mars: Brighton (H) – coup d’envoi 15h

Le 18 mars: loups (A) – coup d’envoi 15h

dimanche 12 février 13h00



Coup d’envoi 14h00





“Marsch a eu du mal à gagner les fans de Leeds”

Le journaliste en chef de Sky Sports News, Kaveh Solhekol :

“Je pense qu’une partie des supporters de Leeds United n’a jamais été vraiment convaincue par Jesse Marsch. Je sais que c’est un cliché, mais le football est une affaire de résultats et les résultats n’ont pas été assez bons.

“Leeds n’est sorti de la zone de relégation qu’à la différence de buts et les propriétaires ont examiné la situation et ont estimé qu’ils devaient faire un changement.

“Si vous regardez le record de Jesse Marsch, il n’a remporté que 11 de ses 37 matchs en tant que manager de Leeds. Il n’a remporté que deux des 17 derniers et ils ont deux matchs très importants à venir contre Manchester United. Les choses doivent changer.

“Je sais que certaines personnes à Leeds ont soutenu Marsch, mais il y avait des gens au sommet du club qui se sentaient comme s’ils devaient faire venir quelqu’un d’autre ou il y avait un réel danger qu’ils puissent glisser dans le championnat et nous savons tous à quel point désastreux c’est pour un grand club de Premier League qui a investi beaucoup d’argent dans son équipe pour abandonner l’élite.

“En prenant cette décision, les propriétaires ont évidemment regardé en arrière l’investissement qu’ils ont fait dans cette fenêtre de transfert et cet été et ont senti qu’ils devaient faire un changement.

“Ce qu’ils doivent faire maintenant, c’est trouver ce nouveau manager très, très rapidement.

“Malheureusement, c’est la période de l’année où les propriétaires deviennent un peu nerveux, un peu nerveux et commencent à penser à apporter des changements.”

Signatures de Leeds sous Marsch

Été 2022

janvier 2023

“Décision prise avec le cœur lourd”

Le journaliste principal de Sky Sports News, Tim Thornton :

“Je pense que c’est une décision qui a été prise par Leeds pour éviter d’être dans la situation dans laquelle ils se trouvaient il y a 12 mois, où ils étaient confrontés à une bataille de relégation. Ironiquement, c’est Jesse Marsch qui a été amené pour diriger Leeds vers la sécurité, mais regardez les résultats au cours des deux ou trois derniers mois – cela fait trois mois que Leeds n’a pas gagné un match – et c’est un cas de points positifs, pas de points, pour Leeds au cours des dernières semaines.

“Il y avait encore des points positifs dans la défaite contre Nottingham Forest. La performance en première mi-temps était bonne, ils ont dominé, ils ont eu des occasions; ils n’ont pas saisi ces occasions, ont concédé à l’autre bout et ils ont perdu le match. C’est une tendance c’est devenu une véritable préoccupation pour les fans et je pense que c’est le cas de Jesse Marsch a-t-il eu les réponses pour inverser ce schéma et transformer certains de ces points positifs en performances et victoires de 90 minutes?

“Je pense qu’il y aura beaucoup de frustration de sa part. Il était très, très investi dans Leeds United en tant que club de football. Il a vraiment eu le club, il avait une vraie sensation pour la ville, pour les fans et pour le potentiel de ce club de football – et il a vu cela comme un projet à long terme, il sera donc vraiment déçu de ne pas avoir pu le mener à bien.

“Mais Leeds n’a pas gagné un match en Premier League depuis le 5 novembre – une victoire 4-3 contre Bournemouth – et je pense que c’était une question de savoir si nous pouvions nous permettre d’attendre ? Peuvent-ils se permettre d’entrer dans une situation dans laquelle nous étions la saison dernière quand c’était le dernier jour de la saison et qu’ils ont finalement survécu après cette victoire à Brentford ?

“La décision a été prise et je pense qu’elle aura été prise avec le cœur lourd car il est très populaire dans les coulisses de Leeds.”