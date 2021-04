Le RB Leipzig a annoncé que le patron du Red Bull Salzburg, Jesse Marsch, rejoindrait le club cet été pour un contrat de deux ans.

L’Américain succédera à Julian Nagelsmann, lié au Bayern Munich, qui a accepté cette semaine de succéder à Hansi Flick cet été dans le cadre d’un contrat record du monde pour un entraîneur, d’une valeur allant jusqu’à 25 millions d’euros (21,7 millions de livres sterling).

Selon Ciel en Allemagne, Marsch a toujours été le candidat numéro un pour le poste de direction de Leipzig au cas où Nagelsmann déciderait de partir.

Le joueur de 47 ans a passé la saison 2018/19 à travailler comme assistant de Ralf Rangnick au RB Leipzig avant de signer un contrat de trois ans avec le club jumeau Red Bull Salzburg en 2019.

Il a remporté le doublé de la ligue et de la coupe lors de sa première saison en Autriche et est sur le point de défendre les deux titres cette saison, avec une finale de coupe contre LASK Linz à venir et un coussin de six points sur le Rapid Wien, deuxième en Bundesliga autrichienne avec quatre matches à jouer.

Marsch a été associé aux postes de direction au Borussia Mönchengladbach et au Celtic après le départ de Neil Lennon en février, mais a confirmé son intention de rester en Autriche jusqu’à la fin de la saison en cours.

« Avec Jesse Marsch, nous avons été en mesure de recruter notre entraîneur principal principal et de pourvoir rapidement le poste le plus important du côté sportif du club avec un entraîneur de haut niveau », a déclaré le PDG du RB Leipzig, Oliver Mintzlaff.

« Jesse fait partie du groupe de football Red Bull depuis plus de six ans maintenant et a accompli un travail incroyable dans tous ses rôles jusqu’à présent, se développant constamment étape par étape.

« C’est bien sûr un grand avantage qu’il a déjà travaillé pendant un an au RB Leipzig. Jesse connaît le club, la ville de Leipzig et, surtout, le club et la philosophie de jeu. »

Leipzig, deuxième, peut se qualifier pour les phases de groupes de la Ligue des champions pour la troisième saison consécutive s’il évite la défaite face au Borussia Dortmund samedi.