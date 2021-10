Jesse Marsch est-il l’homme de Leipzig ? Un automne difficile nous en dira long sur la sécurité de l’emploi des Américains

Le commentateur principal d’ESPN en Bundesliga, Derek Rae, décompose un début de saison éprouvant pour le RB Leipzig sous la direction de leur entraîneur américain Jesse Marsch. Quels sont les défis auxquels il est confronté et peut-il les résoudre à temps ?

L’ambiance était beaucoup plus légère samedi soir à la Red Bull Arena du RB Leipzig après une raclée 6-0 de l’adversaire préféré du club : le Hertha Berlin. Jesse Marsch était jovial, en particulier lorsque ZDF-TV lui a demandé comment un homme du Wisconsin décrirait une performance aussi dominante. Avec un grand sourire enveloppant son visage, Marsch a répondu avec modestie comme il aurait pu le faire en grandissant à Racine dans les années 70 et 80 : « Bon travail, hein ? »

2 Liés

Marsch est la personnification de ce que beaucoup diraient est « Wisconsin nice » ; poli, respectueux, implacablement optimiste et par inclination, rarement susceptible de s’attarder sur le négatif. Ses joueurs l’aiment et l’admirent clairement en tant qu’être humain, mais lorsque les résultats se détériorent et que les questions sur les performances deviennent de plus en plus sévères, il est difficile de rester positif de manière crédible et de continuer à dire au monde que vous croyez en tout ce que vous et l’équipe faites.

Marsch a adopté un ton nettement différent après la défaite à domicile de mardi contre le Club de Bruges en Ligue des champions, décrivant les 45 premières minutes comme la pire mi-temps sous sa direction jusqu’à présent, déplorant le fait que les joueurs n’aient pas livré un si gros match à domicile et suggérant même que le plan de match n’a pas toujours été respecté.

Il ne peut y avoir d’enrobage pour les premières semaines de Leipzig cette saison. Pour un club à l’ambition élevée, pour qui la seule voie est tracée depuis sa création en 2009, le départ est inacceptable.

Le PDG de Leipzig, Oliver Mintzlaff, a clairement indiqué lors de l’annonce du départ de Julian Nagelsmann pour le Bayern Munich qu’il ne pouvait y avoir de dérapage dans les normes et que « Julian devrait sentir notre présence ». C’est finalement Marsch ou Oliver Glasner, puis du VfL Wolfsburg, qui a choisi le successeur de Nagelsmann. Mintzlaff et son équipe ont opté pour l’Américain, un entraîneur très apprécié et une quantité connue ayant fait son chemin à travers le système Red Bull, mais l’engagement envers lui n’était que sur une base de deux ans.

J’ai observé en commentant la Bundesliga que les fans américains veulent vraiment que Marsch réussisse, presque comme s’il était le prolongement visible d’eux et de leur passion. J’avoue que je veux qu’il fasse bien aussi, et il est encore temps.

– Guide des téléspectateurs ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, MLS, FA Cup, plus

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Vous n’avez pas ESPN ? Accéder immédiatement

Mais nous devons d’abord démolir le révisionnisme que je vois beaucoup sur les réseaux sociaux, à savoir que cela allait toujours être une saison presque impossible pour Leipzig et Marsch étant donné qu’ils ont perdu Dayot Upamecano, Ibrahima Konate et Marcel Sabitzer contre d’autres clubs, en plus de Nagelsmann. C’est simplement trouver une excuse commode après coup. Nous connaissions trois des quatre départs avant qu’un ballon ne soit botté cette saison, mais je n’ai vu personne dire à ce moment-là que Leipzig ferait bien d’atteindre l’Europe en général, ou la Ligue des champions en particulier.

Leipzig fait peut-être mieux que quiconque la planification de la succession. Vous vous souvenez quand Naby Keita puis Timo Werner sont partis ? Il n’y a pas eu de baisse de performance en raison d’un engagement profond envers la construction efficace de l’équipe pendant un certain nombre d’années menée par Ralf Rangnick puis Markus Krosche.

Ils avaient mis en place leur plan pour la perte d’Upamecano des mois à l’avance avec les signatures de Mohamed Simakan et Josko Gvardiol. Konate avait peu joué ces deux dernières années, et en tout cas, l’équipe regorge de défenseurs expérimentés – Willi Orban, Nordi Mukiele, Lukas Klostermann, Marcel Halstenberg (blessé récemment, d’accord) – qui devaient auparavant être remplacés. dedans et dehors.

Ensuite, vous regardez le talent offensif, et c’est vraiment un embarras de richesse, des piliers établis de Leipzig comme Emil Forsberg et Yussuf Poulsen à la nouvelle garde incarnée par l’explosif Christopher Nkunku et Dani Olmo, aux perspectives d’avenir telles qu’Ilaix Moriba et Brian Brobbey, des noms dont nous entendrons beaucoup plus très bientôt. De plus, ils ont dépensé 23 millions d’euros pour signer un finisseur de Bundesliga éprouvé à Andre Silva. On peut soutenir que RB est mieux équipé dans un sens offensif qu’il ne l’était avant l’arrivée de Marsch cet été.

Marsch lui-même a déclaré plus tôt dans la campagne qu’ils avaient probablement l’équipe la plus complète de toute la Bundesliga, et cette évaluation est toujours valable.

La transition a été plus de nature stylistique que de personnel. Sous Nagelsmann, Leipzig a évolué à partir de leur précédent Gegenpressing des moyens d’un jeu de possession plus lent et précis qui les a aidés, en particulier contre des adversaires assis en profondeur. Marsch est synonyme de l’ancien vogelwild style (fou, tout-action) de l’époque de Rangnick et Ralph Hasenhuttl, et bien que cela convienne aux Forsberg et Poulsen de longue date, ce n’est peut-être pas la même chose pour les nouvelles recrues, du moins pas au début.

Le RB Leipzig siège dans la moitié inférieure de la Bundesliga après les six premiers matches du mandat de Jesse Marsch à la tête du club. Jan Woitas/alliance photo via Getty Images

L’ancien international allemand Stefan Effenberg a récemment fait remarquer dans l’émission Sport1 Doppelpass, une institution de la télévision allemande hebdomadaire, que Marsch aime clairement essayer de gagner les matchs 5-3. Au lieu de cela, Effenberg a appelé à un retour à la stabilité de base.

Encore une fois, certains diront que les défenseurs centraux ne sont pas assez bons en l’absence d’Upamecano. Pour moi, ce ne sont pas les défenseurs centraux en tant qu’individus, mais plutôt les Restverteidigung (un mot allemand souvent utilisé faisant référence à une structure défensive après la perte du ballon) c’est faux. Tout est trop mouvementé et imprécis et beaucoup trop d’erreurs découlent d’un manque général de calme et d’autorité. Cela tombe finalement à la porte du coach et de son staff.

Samedi, Marsch et son équipe ont une chance de se remettre sur la bonne voie contre les 2 champions de Bundesliga de la saison dernière, Bochum. (12h30 HE, diffusion en direct sur ESPN +) et ils seront favoris pour le faire. Mais les matches contre Bochum, Hertha et le VfB Stuttgart, qu’ils ont battu 4-0 lors de la 2e journée, ne sont pas la règle.

Leipzig a jusqu’à présent échoué dans ses matchs contre des rivaux directs avec des budgets plus petits dans deux compétitions différentes – Wolfsburg et Club Brugge – tout en se classant deuxième contre le Bayern et Manchester City, concédant 10 buts dans le processus. Un point en deux matches de Bundesliga contre Mayence et le FC Cologne, ce n’est pas suffisant. Le groupe de la Ligue des champions dans lequel ils se trouvent est exigeant, mais même un parachute de la Ligue Europa semble fragile à ce stade.

Le beau jeu vit ici. Débloquez une couverture de classe mondiale des meilleures ligues, tournois et équipes.

Inscrivez-vous maintenant pour diffuser du football sur ESPN+ VENDREDI, OCT. 1

• Cologne contre Greuther Furth (14 h 20 HE)

• Stoke contre WBA (14 h 40 HE)

• Bilbao contre Alaves (14h50 HE)

Mintzlaff a déclaré la semaine dernière au magazine Kicker que « nous sommes plus que convaincus par l’entraîneur. Il n’y a pas de points d’interrogation. Seulement un point d’exclamation emphatique. »

C’est une approbation retentissante d’un homme qu’ils ont nourri et en qui ils croient, mais comme nous le savons, le football est inconstant et reste l’activité ultime axée sur les résultats. Marsch n’entraîne pas Mayence ou Cologne, mais un club bien financé qui a rapidement gravi les échelons, où le non-respect des normes ne sera pas toléré indéfiniment.

Quand je regarde les conférences de presse de Leipzig, je pense souvent que Marsch serait mieux servi avec un directeur sportif allemand expérimenté à ses côtés pour se détendre un peu. Mais il y a un vide à Leipzig ; il n’y a pas de Max Eberl, Fredi Bobic ou Simon Rolfes pour aider lors d’occasions publiques.

Il est beaucoup trop tôt pour penser à un changement, et les grands clubs allemands auront généralement un successeur évident à leur disposition avant de prendre cette voie de toute façon. À long terme (et ils pensent toujours à long terme) Leipzig envisagera Bo Svensson à Mayence, qui était ironiquement derrière Marsch dans la hiérarchie Red Bull lorsque Marsch était au FC Salzburg et Svensson dans leur club d’alimentation, le FC Liefering.

Pour l’instant, cependant, le Wisconsinite a la possibilité de renverser la vapeur et il le doit. Je n’ai aucun doute que Marsch est un excellent entraîneur et une bonne personne. La vraie question est : est-il le bon entraîneur du RB Leipzig à ce stade de leur histoire ?

Un automne entrecoupé de déplacements au SC Fribourg, au Paris Saint-Germain, à l’Eintracht Francfort et à Bruges, ainsi que des matchs à domicile difficiles contre des joueurs comme le Borussia Dortmund et le Bayer Leverkusen, nous aideront à nous informer.