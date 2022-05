Jesse Marsch dit que Leeds “n’a jamais cessé de croire” alors qu’ils ont assuré la survie de la Premier League avec une victoire le dernier jour contre Brentford | Nouvelles du football

L’entraîneur-chef de Leeds, Jesse Marsch, a salué la conviction de son équipe après avoir évité la relégation de la Premier League après une victoire 2-1 sur Brentford.

Le club du Yorkshire a pris les devants au Brentford Community Stadium lorsque Raphinha a infligé un penalty après avoir été victime d’une faute de David Raya, mais bien que Sergi Canos ait égalisé avec une tête amortie, le trajet de Jack Harrison à la 94e minute a scellé sa première victoire dans l’ouest de Londres depuis 1950.

Les hommes de Marsch avaient dû améliorer le résultat de Burnley à domicile contre Newcastle pour avoir une chance de survie et après que le doublé de Callum Wilson ait vu Newcastle gagner 2-1 à Turf Moor, leur place dans l’élite pour la saison prochaine a été confirmée.

Brentford a terminé le match avec neuf hommes, à la suite d’une blessure à Kristoffer Ajer après que Thomas Frank ait effectué les trois remplacements, avant que Canos ne soit renvoyé après deux réservations rapides.

“C’était une journée chaude – pas facile pour les deux équipes”, a-t-il déclaré Sports du ciel.

“Nous avons pris la tête, ce qui était important et je pensais que le départ était vraiment bon. Quand nous étions deux hommes, nous ne voulions toujours pas laisser le destin décider, nous avons essayé de pousser le vainqueur pour assurer notre sort. Ce groupe a été capable de creuser profondément dans le temps additionnel et de trouver des buts et le caractère est clair et c’est un privilège de travailler avec ces gars.

“Nous avons parlé de la façon de jouer dans la chaleur, de la gestion du jeu, de la façon de rester concentré à chaque instant. C’était bizarre que nous ayons abandonné un but alors que nous remontions un homme.

“Nous avons essayé de mettre à jour les joueurs sur le score de Burnley, mais la concentration sur nous était la plus importante. Il est difficile de se concentrer et d’être connecté pendant 90 minutes des jours comme celui-ci, mais c’est typique de notre groupe – ils n’arrêtent jamais de croire et c’est un crédit à notre mentalité.

“Ce n’était pas facile à gérer et j’essayais de réfléchir à des moyens d’aider le groupe tactiquement et pour être juste, nous avons eu de bonnes performances, c’est juste essayer de tout mettre en place qui n’a pas toujours semblé parfait. Le stress a été élevé pendant trois mois, j’ai essayé de rester calme et de me concentrer sur nous et vous voyez la qualité de la mentalité et du caractère.”

Le match de dimanche n’était que le 12e de l’ancien international américain depuis qu’il a remplacé Marcelo Bielsa – qui s’est fait aimer des fidèles d’Elland Road pendant une période de quatre ans, dont le sommet atteignait la Premier League après une absence de 16 ans.

Naturellement, les comparaisons et les critiques ont suivi. Marsch, cependant, admet que sa priorité est le succès futur du club et de ne pas être lui-même sous les projecteurs.

Il a ajouté: “Il y a tellement de choses qui ont été dites sur Marcelo Bielsa contre moi et il y a eu des gens qui nous ont comptés. Je comprends, c’est un truc de haut niveau, et les fans font attention partout dans le monde.

“Ce n’est pas une représentation parfaite de ce que je veux que cette équipe soit, mais dans cette situation, nous nous sommes bien entendus et je suis toujours très attaché au groupe que nous avons et au football que nous pouvons jouer. Nous devons nous améliorer et ajouter quelques pièces mais J’aime ce groupe, cette équipe, ce caractère, cet engagement et cet esprit.

“Nous étions assez avec nos fans et j’apprécie que les fans chantent mon nom, mais ce n’est pas le plus important. Nous sommes Leeds United et c’est ce que nous serons toujours tant que je serai ici – j’aime nos fans mais je ne le fais pas. attention s’ils chantent mon nom.

“C’est important que nous soyons un groupe engagé et que nous le montrons à chaque fois sur le terrain.”