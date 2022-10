Jesse Marsch de Leeds United dit que le club est “unifié” derrière lui

Jesse Marsch a déclaré que lui et le conseil d’administration de Leeds United étaient “unifiés” sur son avenir à long terme après que le but de Crysencio Summerville à la 89e minute ait scellé une victoire 2-1 à Liverpool et fait taire les critiques américains au club.

Les supporters de Leeds s’étaient retournés contre Marsch lors des défaites contre Fulham et Leicester City, qui avaient vu l’équipe tomber dans la zone de relégation de la Premier League après une course sans victoire remontant à la mi-août.

– Ogden: la pression de Marsch s’atténue, la crise de Liverpool s’aggrave

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Les chants appelant au limogeage de Marsch, ainsi que les chansons de l’ancien entraîneur Marcelo Bielsa, avaient placé l’ancien entraîneur du RB Leipzig sous une énorme pression avant le voyage à Anfield.

Mais après que les buts de Rodrigo et Summerville aient décroché une première victoire de Leeds à Liverpool depuis avril 2001, Marsch a déclaré qu’il était calme quant à son avenir.

“Tout le monde a fait grand cas de mon licenciement, mais le conseil d’administration et moi avons été unis et nous sommes restés ensemble”, a déclaré Marsch. “Nous avons bien joué, mais nous n’avons pas marqué de points.

Jesse Marsch, manager de Leeds United, célèbre avec Patrick Bamford après une victoire sur Liverpool en Premier League. Getty Images

“Mais cette victoire était nécessaire pour arrêter le saignement pour nous et je veux que les joueurs profitent du moment, mais nous devons en profiter pour nous lancer.

“Je suis juste heureux pour notre équipe. Je crois en eux et je le leur ai souvent dit. Mais dans un moment comme celui-ci, si vous êtes un vrai leader, vous vous concentrez sur votre peuple.

“À 1-1, lorsque nous étions proches de Fulham la semaine dernière, nous attendions de perdre plutôt que de pousser pour gagner. La meilleure partie d’aujourd’hui est que nous avons vu une réelle détermination à 1-1 et la mentalité de pousser, de rester dans le match et essayer d’obtenir la victoire a montré de la détermination dans l’équipe.”

Plusieurs joueurs, dont Tyler Adams, Jack Harrison et le gardien de but Ilian Meslier, ont donné des performances exceptionnelles alors que Leeds a remporté une victoire méritée.

Et Marsch a déclaré que la performance prouvait que les joueurs le soutenaient, lui et ses méthodes.

“Je pense qu’ils étaient [fighting for me] et se battre pour nous », a déclaré Marsch. « Ils croient en ce que nous faisons et cela a été douloureux pour nous tous. Nous avons tous pris de la chaleur, personne ne veut tomber, mais ce qui me préoccupe, c’est de rester stable pour que les joueurs puissent performer.”