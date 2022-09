Jesse Marsch de Leeds United dénonce les arbitres de Premier League pour “manque de respect”

Le patron de Leeds United, Jesse Marsch, a accusé les responsables de la Premier League de “manque de respect” après que son équipe se soit vu refuser un penalty et l’arbitre assistant vidéo (VAR) n’a pas demandé à l’officiel sur le terrain de revoir l’incident lors de la défaite 5-2 de samedi par Brentford.

Brentford a gagné 1-0 après avoir reçu un penalty à la suite d’un long contrôle VAR, mais Marsch est resté furieux lorsque Crysencio Summerville de Leeds a été renversé dans la surface alors qu’ils étaient menés 3-1 et que le système de révision n’est pas intervenu.

– Diffusez sur ESPN +: LaLiga, Bundesliga, MLS, plus (États-Unis)

Marsch a reçu un carton rouge pour s’être disputé avec les officiels et il les a accusés de doubles standards.

“Je dois trouver comment avoir des discussions avec la ligue ou avec les arbitres pour aider à comprendre comment certaines décisions sont prises”, a déclaré Marsch dans son entretien d’après-match.

“Je parlais avec le quatrième arbitre, essayant d’être aussi respectueux que possible, même lorsqu’un penalty a été donné que je ne pensais probablement pas être un penalty.

“Et puis vous ne le voyez pas réciproque, le respect. C’est comme ça que je l’appellerais. Ce manque de visite VAR, en fin de compte pour moi, est un manque de respect.”

Lors d’une journée de décisions controversées, le patron de West Ham United, David Moyes, a qualifié la décision du VAR d’exclure un égaliseur dans leur défaite 2-1 à Chelsea de “scandaleuse” et “ridiculement mauvaise”.

Le manager de Newcastle United, Eddie Howe, n’était pas non plus d’accord avec les officiels après que son équipe ait inscrit un but à la suite d’une décision du VAR dans une impasse 0-0 à domicile avec Crystal Palace.